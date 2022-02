TUJA 2022 | Kõntsa inspireerivad kõik muusikud, kes pole kunagi kuulsust saavutanud

"2017. aastal otsustasid paar tüüpi Tallinnast kokku saada ning ajurünnaku käigus mõeldi välja, et muusika on tore. Ideekokteilist sündiski kiirelt "sorba dreams" materjal, mille lihvimisega tegelesid bändi liikmed järgmised aastad," kirjutas bänd.

Bändi liikmed on õppinud gümnaasiumis, põhikoolis ja algkoolis, millest viimase on nad enda sõnul kõik ka lõpetanud. Samuti on kulunud aega õppides EKA-s, Tallinna ülikoolis, Tartu ülikoolis, Tallinna tehnikaülikoolis, Särevere kutsekoolis, G. Otsa nimelises muusikakoolis, Heino Elleri muusikakoolis, Viljandi kultuuriakadeemias, G.E.D Internationalis ning Somero autokoolis.

Kõntsa liikmete sõnul on nende kõige suuremaks inspiratsiooniks kõik muusikud, kes pole kunagi kuulsust saavutanud. "Bändi suurimateks eeskujudeks on Nikolai Triik, Rock Üllatus, Mati Karmin, Joseph Beuys, Steve Jobs, see vend, kes Tesla leiutas ja The Shaggs," kirjutas Kõnts.

Kõnts on välja andnud ühe albumi, teinud koostööd San Hani, PHLOX'i, Wrupk Urei ja Kenorsiga ning pälvinud positiivset tähelepanu nii siin kui ka sealpool lompi. Bändi kohta on öeldud niiviisi: "See pole küll päris minu maitse, aga päris huvitav." Ansambel on esitanud oma repertuaari Eesti suuremates linnades.

Kõnts on Artur Leppik – saksofon, Karl Eerik Kiivit – elektrikitarr, Kaur Einasto – elektrikitarr, Kristjan Tenso – trummid, Siim Elmers – bass.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 40. korda 8.-12. märtsil 2022.