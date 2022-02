Kiievi loomaaia talitajad jälgivad hoolealuseid ööpäev läbi

Kiievi loomaaed kirjutas pühapäeval, et eelnev öö oli väga pingeline – tugevad plahvatused kestsid hommikuni välja. Õnneks ei olnud ühtki otsest tabamust loomaaia pihta. Kiievi loomaaia spetsialistid jälgivad loomi kogu aeg ja nende seisund on praegu rahuldav.

"Aitäh kõigile toetuse ja hoole eest, loomaaial on praegu kõik eluks vajalik olemas: elekter, vesi, soojus ja toit. Kõige tähtsam on nüüd aidata meie kaitsjaid. Hoolitsege enda ja oma lähedaste eest," kirjutas loomaaed oma Facebooki lehel.

Kiievi loomaaia juht Cyrylo Tarantin kirjutas, et loomaaias viibib ööpäev läbi 50 töötajat. Loomaaed on küll külastajatele suletud, ent loomade eest hoolitsemist pausile panna ei saa. "Sõda tekitab ka loomadele väga suurt stressi, nii et mõned neist on viidud sisse ja maa-alustesse ruumidesse. Veterinaarid jälgivad nende emotsionaalset seisundit ja vajadusel manustavad neile rahusteid," kirjutas Tarantin.

Öösel on loomaaia talitajad spetsiaalsetes pommivarjendites.

Pühapäev tõi loomaaiale veidi rõõmusõnumeid, sest sündisid kaks pisikest kitsekest.