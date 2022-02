Tartu eksperimentaalmuusika duo SMRP avaldas singli "Now I Know"

Hiphop ja eksperimentaalmuusika duo SMRP avaldas oma esimese ingliskeelse singli "Now I Know".

"Now I Know" muusika, sõnad ja video on duo enda looming. Tegu on SMRP esimese ingliskeelse lauluga, ühtlasi esimesega, kus on kuulda synth-popi sugemeid.

"Meie tänavune esimene lugu räägib inimeste vahelistest tunnetest, aegadest, mil kõik oli parem, ning kuidas me alles tulevikus ehk mõistame, kas oleks pidanud kunagi teistsuguseid valikuid tegema," ütles duo.

SMRP on Tartus alguse saanud duo, mis tegutseb 2019. aasta kevadest.