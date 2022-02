ETV toob esmaspäeval ekraanile erakorralise heategevussaate Ukraina toetuseks

Erisaade "Aitame Ukrainat!" keskendub võimalustele, kuidas toetada Ukraina sõja eest pagenuid ja tagada neile hädavajalik abi ning turvaline elu ja tulevik. Saade lülitub Ukrainasse, annab ülevaate hetkeolukorrast ja räägib nii kohalike ukrainlaste kui ka eestlastega, kes erineval moel abikäe on juba ulatanud.

"Aitame Ukrainat!" heategevuspartner on MTÜ Eesti Pagulasabi, kes on 2014. aastast pakkunud Ukraina sisepõgenikele ja rindelähedaste asulate elanikele mitmekülgset humanitaarabi. Nüüd vajavad seda veel kümned tuhanded inimesed, kes on sunnitud sõja tõttu oma kodudest põgenema.

MTÜ Eesti Pagulasabi saab toetada heategevusnumbritel: 9003801 (5 eurot), 9003802 (10 eurot), 9003803 (50 eurot). Samuti võib seda teha annetuslehel www.pagulasabi.ee/toeta-meid ja pangaülekandega endale sobivas summas: MTÜ Eesti Pagulasabi annetuskonto SEB pangas (a/a EE791010220258852223) ja Swedbankis (a/a EE392200221056272250).

"Aitame Ukrainat!" saade valmib Eesti Televisiooni ja Riigikantselei koostöös. Heategevussaate toob ETV ekraanile "Ringvaate" toimetus, saadet juhivad Marko Reikop ja Grete Lõbu. Muusikaga toetavad Ott Lepland, Alika Milova ja Ruslan Trochynskyi.

"Aitame Ukrainat!" on ETV ekraanil esmaspäeval kell 19. Heategevusliku üleskutsega liitub ka ETV+, kes toetab ettevõtmist teisipäeva (1. märts) hommikuprogrammiga Kofe+.