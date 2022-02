Mandoterror: lapsepõlve hällilaulud Metallicalt põksuvad südames

"Rahvamuusikutel on üks suur probleem – nad ei suuda oma näppe seisma jätta, vahet ei ole, mis hetk on, kogu aeg käib üks tinistamine," rääkis Mandoterrori liige Kristjan Kuusmik. "Pidevalt oli probleem, et Tanel tinistas. Akustilistel pillidel on see kõlaauk, mandoliinil pole, nüüd ei kuule enam," lisas ta. Erilist mandoliinivõimu veel ei tehta, kuid tänu kitarrivõimule on ka see pill lugudes hästi kuulda.

Kristjani sõnul on tegu isegi maailma mõistes väga erilise kollektiiviga. "Sellist naljalt ei leia. Iiri pungis mängitakse küll mandoliini, aga seal on akustilised odavad pillid, mis lõpuks sodiks pekstakse. Meil on kallid pillid," ütles muusik.

Mandoterrorit alustati Mandotrio eriprojektina. "Kuskil põksub see lapsepõlve hällilaul, Metallica ja Iron Maiden," ütles Kristjan. Ehkki ta soovis alguses hoopis kitarrimängu õppida, andis Untsakate mandoliinimängija Jaanus Põlder talle kätte mandoliini. "Ta on olnud see teerajaja tugevalt," sõnas mees.

Mandoterrori esimene plaat ilmus detsembrikuus ning kõikide bändiliikmete suur soov on selle laule rahvale mängida, sest koroona on kontserditegevust piiranud. Valdav osa Mandoterrori kontserdikülastajatest on motomehed. "Meil oli nendega enne null kokkupuudet, nüüd oleme sinna seltskonda kuidagi sisse saanud. Nad on nahktagides, meist kaks korda suuremad ja pikkade habemetega. Natuke hirmus on ka, aga siis kallistavad ja ütlevad, et see oli parim kontsert, kus nad käinud on," muigas Kristjan.

Kuula Mandoterrori versiooni Curly Stringsi loost "Kättemaks":