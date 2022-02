Soomet esindab Eurovisioonil legendaarne The Rasmus

Soome valis oma euroloo ringhäälingu YLE korraldatud võistlusel Uuden Musiikin Kilapailu. Võitja selgitasid žürii- ja publikuhääled, mis jaotusid vastavalt 25 ja 75 protsenti. Finaalis kõlas seitse pala ja The Rasmus võitis nii žürii kui ka publiku südamed.

30 aastat tegutsenud The Rasmus on üks rahvusvaheliselt edukamaid Soome bände. Nende suurim hitt on lugu "In The Shadows", millel on Spotifys üle 100 miljoni striimi, enne Spotify-aega oli 2003. aastal avaldatud lugu üks enimmüüdud kogu maailmas.

Eurovisioonile viib The Rasmus loo "Jezebel", mille nimi viitab tugevale iseseisvale naisele, kes rajab ise oma teed.

Soome võttis Eurovisioonist esimest korda osa 1961. aastal. 2006. aastal võitis Lordi Ateenas toimunud võistluse looga "Hard Rock Hallelujah". See oli ühtlasi esimene kord, kui Soome jõudis Eurovisiooni esiviisikusse.

Möödunud aastal jõudis Soome taas üle pika aja esikümnesse, kui Blind Channel saavutas Rotterdamis toimunud Eurovisioonil looga "Dark Side" kuuenda koha.