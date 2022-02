Selgus Austraalia eurolugu

Austraalia saadab Torinos toimuvale Eurovisioonile Sheldon Riley ja loo "Not The Same".

Austraalia selgitas laupäeval kolm tundi kestnud finaalsaates oma tänavuse eurolauliku. Üritus toimus otse-eetrina Gold Coast Convention & Exhibition Centre'is ning seda juhtisid Joel Creasey ja Myf Warhurst. Sõul oli ka mitmeid külalisesinejaid, teiste seas eelmine Austraalia esindaja Eurovisioonil Montaigne ja 2019. aastal Norrat esindanud KEiiNO, kes praegu sealkandis tuuritab.

Võistluse võitja Sheldon Riley viljeleb dark pop'i ja on tuntud oma loomingu suurejooneliste visuaalide poolest.

Austraalia osales Eurovisioonil esimest korda 2015. aastal, ehkki on võistlust üle kandnud juba 1983. aastast. Mitu austraallast on ka varem Eurovisioonil teisi riike esindanud, näiteks Olivia Newton-John ja Gina G. Austraalia seni parim tulemus Eurovisioonilt on Dami Im'i ja loo "Sound of Silence" 2016. aastal saavutatud teine koht.

Sheldon Riley astub Eurovisioonil Austraalia eest üles teises poolfinaalis 12. mail.