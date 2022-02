Doris Vahtra filmist "Sellest saab meie suvi": andsin kõige õigema versiooni endast

Režissöör Marje Tõemäe film "Sellest saab meie suvi" jälgib 7-aastaste Karit Tuusula Möldri, Fred Kikase ja Doris Vahtra elu ja mõtteid. Noored näitlejad on nüüd 12 aastat vanemaks saanud ja pühapäevases "Hommik Anuga" saates ütlevad, et võtaksid hea meelega kaamera ees koha sisse ka edaspidi.

"Huvitav on sellist pätakapõlve vaadata ja nüüd seda, kui suureks me oleme saanud," räägib Karit. Dorise sõnul vaataks ta nagu oma väikest õde, kes praegu on üheksa-aastane ja paras koopia. "Kõik läheb uuele ringile," ütleb Doris. Fredi sõnul on tore vaadata, kuidas ajaga on paljud asjad muutunud.

Filmis räägivad noored oma soovidest ja unistustest, mis nüüd paljuski muutunud on. "Ma ei mäletanud neid soove üldse," ütleb Doris, kes unistab filmist nii filminäitleja-, modelli- kui ka tantsijakarjäärist. "Tantsijaks peaaegu sain, mitte päris, aga kunagi pole hilja." Doris õpib EKA-s klaasikunsti ja teeb tantsurännakuid, mis tema sõnul on tavalisest tantsimisest ägedamgi.

"Ühel hetkel tuleb üle küsida, kas neist unistustest on saanud sinu vanad unistused, millest sa kinni hoiad ja nende asemele on tekkinud midagi uut ja sellist, mida väiksena ei teadnud. Või siis need lihtsalt deformeeruvad ja muudavad oma kuju," räägib Doris.

Karit nõustub, et unistused ei kustu, vaid lihtsalt muutuvad ajas. Fredi sõnul juhtub see täiskasvanuks saamise ajal, kui peab hakkama praktilisemalt mõtlema. "Täiskasvanuks saamine on mingil määral raske, sest peab hakkama palju ette mõtlema."

Dorise sõnul on aga palju kurvem see, kui enam üldse mitte unistada. "Muutumine on loomulik ja protsess on loomulik, seismajäämine on kurb. See on ka kõige hirmutavam asi täiskasvanuks saamise juures, et kõik ei olegi võimalik. Mul oli väga raske saada täiskasvanuks, sest ma arvasin et pean nüüd hakkama ratsionaalselt elama ja mõtlema ja jätma maha kogu oma ulmemaailma. Nüüd ma olen ringiga tagasi kohas, et kõik on võimalik," räägib Doris.

Karitile filmimise protsess väga meeldis. "Kaamera ees olek on nüüd hästi loomulik. Kuidagi nii positiivne mulje jäi sellest," ütleb ta. Fred enda sõnul kaamera ees olemist teise filmi alguses veidi pelgas. "Pärast sain rohkem aru, mida nad soovivad. Sellega harjub ära ja pole midagi. Mingil hetkel ongi nagu pikad tööpäevad."

Doris võttis eesmärgiks end filmi jaoks mitte muuta. "Eesmärk on ju jälgida päriselu. See oligi minu vastutuse koht ja minu küsimus, mida ma tahan anda. Andsin selle, mis mul on anda, see on kõige õigem versioon minust."

Marje Tõemäe "Sellest saab meie suvi" jõuab kinodesse märtsis.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.