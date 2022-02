TUJA 2022 | Any Key Trio innustub modernsest ja eksperimentaalsest helikeelest

Any Key Trio on uus energiline orelitriolaadne koosseis Eesti jazz-muusika skeenes. Ansambel sai alguse Viljandi kultuuriakadeemiast, kus ühine kiindumus modernse ja eksperimentaalse helikeele vastu kannustas sõpru ka oma muusikat looma.

Bändi eripäraks võib pidada jagatud vastutust madalate sageduste eest pianisti ja kitarristi vahel, mis toob mängu duole omast harmoonilist vabadust, samas püüeldes kõlapildilt kvarteti täisväärtuslikkuse poole. Koosseisu enda sõnul on neid palju mõjutanud Chris Potter, Tim Miller, Janek Gwizdala ja nende erinevad eksperimentaalsed koosseisud.

Koosseisu pianist Greete Paaskivi nakatus džässipisikuga Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaagris, kus Maria Faust koos Ned Fermi ja Håkon Berrega mõjutasid teda oma positiivse hullusega selle parimas mõttes. Kultuuriakadeemias on tema erialaõpetajateks olnud Iñaki Sandoval ning Raun Juurikas.

Trummar Johannes Eriste alustas oma muusikaõpinguid hoopis viiulit mängides. Aastaid hiljem avastas ta enda jaoks löökpillid. Aja jooksul on ta kaasa löönud erinevates koosseisudes nagu Ingrid Rabi Kvintett, Steps to Synapse, Tandem, Maris Pihlap band, Yayaya jt.

Marcus Tuul on Tartust pärit kitarrist, kelle õpetajateks Viljandi kultuuriakadeemias on olnud Marek Talts ja Andre Maaker. Hetkel täiendab Marcus ennast Soomes Metropolia ametikõrgkoolis Jere Haakana käe all.

Any Key Trio on pianist Greete Paaskivi, trummar Johannes Eriste, kitarrist Marcus Tuul.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 40. korda 8.-12. märtsil 2022.