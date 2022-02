Psühholoog: julgustan praegu olema toetav ja kuulav kõrv

"Hästi raske on universaalset soovitust anda, see on iga inimese tunnetuslik küsimus, et panna tähele, kas ta peab uudistega kursis olema, kas need tõstavad ta ärevustaset või aitavad selgitada, mis maailmas toimub," rääkis Elina Kivinukk "Vikerhommikule".

Psühholoogi sõnul tasub olla enda suhtes hästi tähelepanelik ja mõistev. "On loomulik, et kui on ülemaailmne ärev olukord, siis see mõjutab tegelikult mind ka, kuigi saan aru, et siin praegu ohtu pole. Aga see tunne on päris, hirmutunnet ja ärevust ära tunda on üks võte," ütles ta.

Kui tundub, et uudised mõjuvad kehvasti, võib teha valiku jälgida uudisvoogu näiteks kaks korda päevas. Kivinukk julgustab hoidma ka rutiine. "Kui tundub, et on globaalne määramatus ja ärevus ning kõigil on pea laiali otsas, siis enda jaoks tasuks mõelda, et kui olen teinud omale hommikuti kohvi ja see on selline päevale eelhäälestamise võte, siis ma kindlasti sellest ei loobu ja teen seda edaspidi ka. Samuti füüsilise aktiivsuse osas, käia jooksmas või jalutamas, hoida teatud rutiini," rääkis Kivinukk.

Mõnes mõttes saab kaks aastat tagasi alanud pandeemiaolukorrast paralleele tõmmata. "Kui ma saan aru, et ma olen inimene, kes kõrgemas kriisiolukorras käivitub, tahab midagi ära teha ja kaks aastat tagasi mind see väga aitas, siis võib-olla on siin neid samu elemente."

Ehkki lapsed ei pruugi otseselt olukorraga seotud olla, tajuvad nad siiski vanemate tunnetust. Kui lapsel on küsimusi, tuleks neile psühholoogi sõnul kindlasti vastata, kõigile küsimustele üheseid vastuseid olema ei pea. "Kindlasti kinnitada neile, et meiega on hästi praegu. Samamoodi rutiinide osa, kui on olnud perel komme, et olla ühise õhtusöögilaua taga või unejuttu lugeda, siis nendega jätkata, et pakkuda turvatunnet ja rutiini," sõnas Kivinukk.

Tunnetest ja emotsioonidest rääkimine aitab ja teisalt kutsub psühholoog üles ka oma lähedasi ära kuulama ning neid mures toetama. "Tahan julgustada olla see toetav ja kuulav kõrv, mida mõnes mõttes saame erinevatele gruppidele ka globaalselt pakkuda ja kinnitada, et me oleme nende jaoks olemas ning see, mis praegu toimub, ei ole õige," rääkis Kivinukk.

