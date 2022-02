TUJA 2022 | Tiina Adamson kvintett teeb siirast ja minimalistlikku muusikat

Kvintett sai alguse soovist anda kontserte vaid akustiliste pillidega nagu kontrabass, saksofon ja klaver. Sellise naturaalse ja sooja kõlapildiga said laulja varasemalt kirjutatud laulud uutmoodi hingamise ja tekkis selgus, et just sellises koosseisus peaks jätkama. Lisandus ka trummar.

Seoses džässiõpingutega välismaal on tekkinud lauljas soov teha eestikeelset, siirast ja veidi minimalistliku varjundiga muusikat, vastukaaluks kõigele intellektuaalsele ja noodirohkele. Tema laulud on nii inglise- kui ka eestikeelsed ja räägivad tundemaailmast, endaga võitlemisest ja võitmisest, armastamisest ja igatsemisest.

Tiina Adamson õpib hetkel laulmist Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias, pianist Mathei Florea on lõpetanud Berliini jazz-instituudi ning Keio Vutt saksofonil, Robert Nõmmann kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia taustaga.

tiina . adamson kvintett: vokaal - Tiina Adamson, pianist - Mathel Florea, saksofon - Keio Vutt, kontrabass - Robert Nõmmann, trummar - Ramuel Tafenau.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 40. korda 8.-12. märtsil 2022.