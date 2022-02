Kuulsusest kokk pakub Poolas Ukraina piiri ääres abivajajatele toiduabi

"Kogu maailma inimesed. Nagu teie, olen ma häiritud, vaadates Ukraina ründamist. Me peame tulema kokku kui headuse jõud. WCKitchen on Poola piiril pakkumas täna toitu, peagi Rumeenias," kirjutas Andres Twitteris.

2021. aastal sai Andres USA miljardäri Jeff Bezoselt julguse ja heateo preemia, millega kaasnes 100 miljonit dollarit.

Andres teatas Twitteris, et lisaks inimestelt tulevatele annetustele annab ta osa Bezose preemiast saadud rahast Ukrainale.

Hispaania-Ameerika kokk Jose Andres asutas World Central Kitcheni pärast 2010. aasta Haiti maavärinat. Pärast seda on organisatsioon toetanud mitmeid riike toiduabiga. USA-s pakkus organisatsioon toiduabi koroonapandeemia ajal.

People of the World…Like you, I am distraught watching Ukraine under attack. We must come together as a force for good! @WCKitchen is on Poland border delivering meals tonight—Romania soon. In addition to your donations…I am committing support from the Bezos award to Ukraine. pic.twitter.com/ws0EFl8zLd