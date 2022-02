Kadri Voorand vabariigi aastapäeva kontserdist: mõjusaid momente oli mitu

"Ringvaates" oli külas laulja Kadri Voorand, kes jagas oma muljeid neljapäevasest Eesti vabariigi aastapäeva kontserdist, märkides, et momente, mis jõudsid ka läbi teleekraani südamesse, olid mitmeid.

Voorand märkis, et nagu teisedki eestimaalased ootab ka tema iga kord vabariigi aastapäeva kontserti. "See valmistas mulle väga suurt rõõmu, nii et aitäh tegijatele.

Mõjusaid momente oli mitu, kuid üks mõjus talle eriti eredalt. "Mulle läks hinge see, kui väike tüdruk kasvas vanaemaks. Kõik see kokku – muusika, pilt, silmavaade jõudis läbi teleekraani nii südamesse. See oli minu jaoks kõige võimsam koht.

Voorand on vabariigi aastapäeva kontserdil varem üles astunud ka ise. Rääkides sellest, kuidas taolisel üritusel kontsentreeruda, märkis ta, et tuleb lihtsalt südamega ja südamepõhjast laulda.

"Sellisel kontsertetendusel juhtub see iseenesest, sest see tunne, mis sel päeval niikuinii iga eestimaalase südames on, jõuab lavale. Teisiti lihtsalt ei saa."

Kontserdil astus üles ka Liisi Koikson ja Voorandi sõnul oli tema ülesastumine imeline. "Liisi laul puudutas nii mitmest kohast. See oli nii helge, ilus. Mulle tundus, et Liisi silmist oli ka näha seda sama südamehäält ja -keelt, mis kõnetas kõiki eestimaalasi."

Koiksoni ülesastumise taga kuvatud visuaal mõjus tema sõnul müstiliselt. "Just nimelt nii nagu peaks tundma ennast Eesti metsa ja mere piiril." Ta usub, et neljapäevane kontsert oma sõnumitega läks korda kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. "Kõik oli selge ja üsna arusaadav."