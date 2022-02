Video: Katrin Viirpalu naudib "Terevisiooni" vaatamist neljajalgse seltsis

"Terevisiooni" saatejuhid on tõestanud, et saadet saab vaadata igal pool –seda nii jääaugus sulistades kui ka kala püüdes. Saatejuht Katrin Viirpalule meeldib aga märksa hubasem variant ning eelistab hommikust saadet vaadata soojast toast.

"Ma ei tahagi talvel õues olla, vaid pigem soojas toas," tõdes Katrin, kelle kaaslaseks oli üks tore koer Friida. Kuigi Friida ei ole Katrini isiklik lemmikloom, sõnas naisterahvas siiski, et on suur loomasõber.

"Ta on väga sümpaatne," iseloomustas Katrin Friidat. Olenemata Friida leebest iseloomust, kulus 17-sekundilise klipi filmimiseks tunde, kuna koer ei tahtnud saatetegijate soovidele alluda. "Pidime tükk aega ootama, kuni ta oli nõus olema sellises asendis nii, nagu meie tahtsime."

Lõpuks leppisid saatetegijad ikkagi Friida soovidega ning koer sai voodis pikutada enda äranägemise järgi. "Mina siis võtsin asendi nii, et tema ka pildile jääks," rääkis Katrin.

"Terevisioon" algab teadupärast varajastel hommikutundidel. Küll aga ei pruugi Katrini sõnul kõik hommikud olla just sama ilusad. "See on suhtumise küsimus," leidis ta ja lisas, et kõik algab sellest, millise enesetundega inimene hommikul ärkab.

Hommikul tööle sõites ei ole Katrini sõnul linn aga sugugi nii tühi kui arvata võib. "Kui ma tööle lähen, siis mõni buss on inimesi täiesti täis," arutles Katrin ja lisas, et teda teeb kurvaks, et need inimesed ilmselt hommikust "Terevisiooni" ei näe.