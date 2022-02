Eesti osalemine Eurovisioonil sõltub Venemaa osalusest

ERR-i juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on ERR suhelnud sel teemal kolleegidega EBU-st ja sõltuvalt lauluvõistluse edasisest korraldusest tehakse osalemist puudutav otsus.

"Ilmselgelt on mõeldamatu, et Eesti osaleb Eurovisioonil olukorras, kus Venemaa seal osaleb, aga sel juhul Ukraina mitte. Kuuldavasti on samal seisukohal meie kolleegid teistest Balti riikidest. Jätkame sel teemal suhtlust EBU kui lauluvõistluse korraldajaga," sõnas Roose.

Eurovisiooni lauluvõistlus leiab aset maikuus Torinos.