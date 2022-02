Soome ei saada esindajat Eurovisioonile, kui Venemaa võistlusel osaleb

Yle teatas otsusest mitte saata oma esindajat Itaaliasse lauluvõistlusele, kui Venemaal on endiselt võimalik osaleda, kirjutab Helsingin Sanomat.

"Venemaa rünnak Ukrainale vastandub kõigile väärtushinnangutele, mida Yle ja teised Euroopa ringhäälingud kannavad. Yle kaitseb Lääne demokraatiat, seadust, sõnavabadust ja inimväärikust," teatas Yle sisudirektor Ville Vilen pressiteate vahendusel ning kinnitas, et Soome rahvusringhääling ei saa seetõttu osaleda sündmusel, kus on esindatud ka Venemaa.

Vilen avaldas lootust, et EBU käitub vastavalt talle püsitatud väärtushinnangutele.

EBU teatas neljapäeval, et Eurovisiooni näol on tegemist mittepoliitilise sündmusega ning seega on Venemaa esindaja endiselt oodatud maikuus Torinosse võistlema.