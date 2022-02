Vene räppar Oxxxymiron jätab Ukraina toetuseks ära Venemaa kontserdid

Venemaa populaarne räppar Oxxxymiron on määramata ajaks tühistanud kuus välja müüdud kontserti Moskvas ja Peterburis, protesteerides president Vladimir Putini sissetungi Ukrainasse.

Räppar Oxxxymiron oli üks mitmetest avaliku elu tegelastest riigis, kes kutsus üles sõda lõpetama.

"Ma tean, et enamik inimesi Venemaal on selle sõja vastu ja ma olen kindel, et mida rohkem inimesed räägivad oma tõelisest suhtumisest sellesse, seda kiiremini suudame selle õuduse peatada," ütles Oxxxymiron.

Räppari sõnul ei suuda ta inimestele meelelahutust pakkuda ajal, mil Venemaa pommid langevad Ukrainale.

Sõja lõpetamist nõuavad ka teised tuntud Vene staarid, nende seas näiteks Maxim Galkin, Evgenia Medvedeva, Ivan Urgant ning mitmed teised.