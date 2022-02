Režissöör Sean Penn teeb dokumentaalfilmi Venemaa sissetungist Ukrainasse

USA näitleja ja režissöör Sean Penn on end sisse seadnud Ukrainas, et teha dokumentaalfilm sealsest olukorrast ning jälgida sõja kulgu.

Penn osales neljapäeval, 24. veebruaril Kiievis toimunud pressikonverentsil. Küll aga oli tal juba varem soov Ukraina kriisi kajastada. Võtetega tegi Penn algust 2021. aasta novembris, mil külastas riigi sõjaväelasi.

Ukraina presidendi kantselei avaldas neljapäeval Facebookis avalduse Penni viibimise kohta Ukrainas ja kiitis näitlejat tema töö eest. "Režissöör tuli spetsiaalselt Kiievisse, et jäädvustada Ukrainas praegu toimuvad sündmused ja rääkida maailmale tõtt Venemaa sissetungi kohta meie riiki. Sean Penn on üks neist, kes täna Ukrainat toetab. Meie riik on talle tänulik sellise julguse ja aususe näitamise eest," seisis avalduses.

Penn on ka varem kajastanud katastroofipiirkondade elu. Näiteks võttis ta luubi alla Haiti sündmused 2010. aasta maavärina ajal. Samuti sõitis ta 2005. aastal pärast orkaan Katarinat New Orleansi, et aidata kohalikke päästetöödel.