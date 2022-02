Filmi "Soo" muusikast ilmus album

Hiljuti nägi ilmavalgust uus kodumaine mängufilm "Soo". Linateosele lõi muusika Mick Pedaja ning nüüd on see kuulatav kõigile huvilistele.

"Soo" helilooja Mick Pedaja sõnul inspireeris teha muusikat kirjutades filmi elulisus, lugu ise ning Eesti loodus. "Eesti loodusel on minu loomingus suur roll. Metsa sõites soovin kogeda rahu ja õnnetunnet, ürgsust. Juba "Soo" filmi algmaterjali lugedes tekkisid visuaalid ja vaated, et edasi muusikat luua."

Pedaja sõnul on ta alati soovinud filmidele muusikat kirjutada. "Olen õnnelik, et saan seda teha. Žanre on filmimaailmas pea sama palju kui muusikamaailmas. Seega oskus luua erinevas žanris muusikat tuleb kasuks."

Mick Pedaja on kirjutanud muusikat ka kodumaistele mängufilmidele "Talve" ja "Skandinaavia vaikus", varsti esilinastuvale dokumentaalfilmile "Sellest saab meie suvi", lühifilmidele ja sarjadele, näiteks "Reetur", "Valguses ja varjus" ning "Tulejoonel".

Lisaks Spotifyle saab "Soo" muusikat kuulata ka Fairmus platvormil.

Fairmus platvormi looja, muusik Reigo Ahven lausus, et mängufilmi "Soo" muusika kasvas tema südame külge juba jaanuaris Palamusel toimunud filmi eellinastusel, kus sai selgeks, et film ja muusika hingavad algusest lõpuni uskumatult ühes taktis.

Fairmus muusika kuulamise platvorm on loodud selleks, et inimesed üle planeedi saaksid kuulata kohalikku muusikat ning Fairmusi kaudu kuulatud muusika võimaldaks ka autoritele väärikat sissetulekut. "Uuenduslik on see, et muusikud ei pea selle eest maksma, et nende looming platvormile jõuaks ja seal oleks. Iga kasutaja kuumaksest läheb raha ainult nendele artistidele, keda ta kuulab."