Avril Lavigne andis välja stuudioalbumi "Love Sux"

Uuelt albumilt leiab 12 lugu, mille hulgas on mitmeid koostööprojekte, sealhulgas muusikutega nagu Blackbear, MGK, Mark Hoppus ja Travis Barker.

Albumi värskeimaks fookussingliks on "Love It When You Hate Me (feat. blackbear)".

Lavigne on karjääri jooksul saavutanud oma lugudega mitu rahvusvahelist esikoha positsiooni, kaheksa Grammy nominatsiooni ja müünud 40 miljonit albumit.