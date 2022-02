Katrin Siska ja Triinu Kivilaan lahkuvad Vanilla Ninjast

"Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu," ütlesid Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. "Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit "Encore" tegime."

Ka bändist lahkuv Triinu kinnitas: "Ma vaatan meie ühisele ajale tagasi hea tundega, kuna oli tore tüdrukuid pärast nii pikka aega näha ja jälle koos muusikat teha. Täpselt sama feeling oli olemas nagu varem… Võib-olla isegi parem kui varem, kuna kõik on vanemaks saanud ja huvitav oli tükikesi oma eludest üksteisega jagada."

"Mul on hea meel, et omal ajal käisime bändiga tipus ära - jagasime lava koos Lenny Kravitzi, Enrique Iglesiase ja paljude teiste suurepäraste staaridega. Praegu tegelen juba uute tööprojektidega," põhjendas Katrin oma otsust bändist lahkuda. "Jätkan muuhulgas tervisliku toitumise, treeningute ja igavese vitaalsuse radadel. Kellel soov olla terve, kaalu langetada ja nooruslik välja näha, tulgu minu sotsiaalmeedia kanalitest tõhusaid võtteid järgi proovima. Piretile, Lennale ja Triinule soovin edaspidiseks parimat ja jään põnevusega uue koosseisu kontserti ootama!"

14 aastat Šveitsis elanud Triinu selgitas oma lahkumise tagamaid: "Otsustasin Vanilla Ninjast lahkuda, kuna argipäevase töö kõrvalt ei jää mul kahjuks piisavalt aega bändiga tegelemiseks." Triinu kinnitas, et edasi minnakse sõpradena: "Soovin oma ninja-õdedele edaspidi palju edu ja tuult tiibadesse!"

Katrini ja Triinu asemel võtab bändis koha sisse uus muusik, kelle nimi saab avalikuks järgmisel reedel, kui ilmub Vanilla Ninja uus video singlile "Encore". Video on teinud noored režissöörid Romet ja Raul Esko ehk Eskobros.