Ükssarvik Kaarel Kotkas: edukus võrdub töökusega

Tehnoloogiafirma Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas ütles vabariigi aastapäeval Estonias antud usutluses, et edu taga seisab alati suur töö.

"Mind teeb Eesti puhul õnnelikuks kõigepealt meie inimesed, meie avatus maailmale ja ka mereäärne loodus," loetles Kotkas pidupäeval talle olulisi asju Eesti juures.

Kotka sõnul võrdub edukus töökusega: "Mida rohkem sa töötad, seda suurem on ka tulemus ja see edu."

Veriffi rolliks on internetis turvalisuse tagamine. "Meie tehnoloogia võimaldab näha, kas Anu on Anu, kas Kaarel on Kaarel." Seda saab kasutada näiteks rahaülekannetel, auto rentimisel ja muudel reaalsetel tehingutel. Kotka hinnangul on teatav haprus ja haavatavus tehnoloogiamaailmas täiesti tavaline.

"Ma arvan, et Eesti kui riik, eriti arvestades küberturvalisust, on üks riik, mis saab ennast kõige kindlamalt maailmas tunda," lausus ta. Kotkas kinnitas, et kuigi tal tuleb maailmas sageli selgitada, mis ja kus on ikkagi Eesti, peetakse meist väga lugu.