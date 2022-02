Maxim Galkin ja teised Vene staarid võtavad sõna sõja vastu

Maxim Galkin on näitleja, laulja ja koomik, kes on abielus estraaditähe Alla Pugatšovaga.

"Olen varasest hommikust peale rääkinud oma sugulaste ja sõpradega Ukrainas. Ma ei leia sõnu kirjeldamaks, mida tunnen. Kuidas see saab võimalik olla? Sõjale ei saa olla mingit õigustust! Ei sõjale!"

Ukrainast pärit popstaar Svitlana Loboda, kes esindas 2009. aastal Ukrainat ka Eurovisioonil, kirjutas, et tema süda on murtud. "Olen oma armastatutega kontaktis olnud kella viiest hommikul. Kuidas see võimalik on? Jumal, lõpeta see kõik! Ma lihtsalt nutan."

Iluuisutaja, nii olümpialt kui ka maailmameistrivõistlustelt hulgaliselt medaleid toonud Evgenia Medvedeva kirjutas oma Instagrami story vahendusel: "Et see lõppeks kiiresti, see on nagu õudusunenägu."

Gruusia päritolu Vene laulja ja kunstnik Valeri Meladze avaldas videopöördumise, kus ütles, et täna juhtus midagi, mis poleks iial pidanud aset leidma. Ta anus sõja lõpetamist ja ütles, et tuleks maha istuda läbirääkimisteks.

Vene rahvusvaheline male suurmeister Jan Nepomnjaštši säutsus Twitteris, et ajaloos on nähtud palju musti neljapäevi, kuid tänane ületab need kõik.

Üks Venemaa populaarsemaid telesaatejuhte, näitleja, muusik ja produtsent Ivan Urgant kirjutas oma postituses: "Hirm ja valu. Ei sõjale."

Vene laulja Natalja Glukoza teatas samuti oma vastumeelsusest sõjale.