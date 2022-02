Galerii: vabariigi sünnipäevaks valmisid muhedad keelekillud

Keelekillud viivad vaataja tagasi nii 2000 aasta tagusesse aega kui ka tänapäeva, 1970-ndatesse ja 17. sajandisse, ning näitavad, kuidas sel ajal elanud eestlased emakeelt rääkisid.

"Me päris täpselt ei tea, kuidas Eesti inimesed 17. sajandil rääkisid, aga meil on olemas neist aegadest sõnaraamatud ja tekstid, mille põhjal saab palju oletada," rääkis keeleteadlane Annika Viht "Ringvaates". Tollased pastorid, kes kirikuraamatuid koostasid, kinnitasid et on väljendid noppinud otse talupoegade suust.

Klippide teksti autor on Annika Viht. Näitlejad Hilje Murel, Märt Avandi, Helina Tüür, Herman Avandi.