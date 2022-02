Haiguse käes vaevleva Arhangelski abikaasa: see paneb kõike teisiti vaatama

Balletitantsijat Anatoli Arhangelski võitleb Itaalias haruldase prioonhaigusega, mida esineb üldjuhul ainult ühel inimesel miljonist. Anatoli abikaasa Marika Muiste sõnul ei ole kahjuks keegi veel siiani sellest haigusest eluga pääsenud. Küll aga on abikaasa positiivselt meelestatud ning loodab väga, et Anatoli suudab ravimatu haiguse ületada.

Haigus on tabanud Anatolilt rängalt. Nii ei suuda ta enam korrektselt rääkida, vaid mõmiseb. Samuti veedab ta suurema osa ajast haiglavoodis. "Antud hetkel ta ise midagi teha ei suuda," ütles Muiste.

Eesti Vabariigi president Alar Karis otsustas aga Anatoli Arhangelskit tunnustada teenetemärgiga. Anatoli abikaasa Marika sõnul oli päev, mil nad uudisest kuulsid, mõnevõrra teistsugune.

"Sellel päeval ta ümises ja mõmises palju rohkem kui tavaliselt," meenutas Muiste. "Mina võtsin seda, kui positiivset märki, et ta oli õnnelik."

Estonia teatris oli Anatoli pikaajaline balletitrupi esitantsija. Koos abikaasa Marikaga on Anatoli tantsinud mitmetes tuntud lavastustes. Küll aga on Marikal keeruline meenutada karjääri tipphetki. "Ma alguses ei suutnud vaadata ei pilte ega videoid," märkis Muiste.

Anatoli lähedaste soov on olnud, et keegi alati mehega haiglas koos viibiks. Nii teevad seal vahetusi Anatoli abikaasa Marika ja tema õde Niina. Marika leiab, et see on mehele teinud ainult head ning alates novembrist pole abikaasa seisund halvemaks muutunud.

Marika tõdes, et haigus on pannud teda kõigele teisiti vaatama. "On momente, kus tunnen, et armastus on tänu sellele kasvanud." Küll aga plaanivad Anatoli lähedased jätkata mehe ravi Itaalias. "Minu jaoks on kindlasti välistatud see, et ma tooksin ta antud hetkel Eestisse," sõnas Marika, kelle sõnul on mees Itaalias väga hästi kohanenud ja tunneb end seal mugavalt.