Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastaja Jüri Nael: see on emotsionaalne

Tänavuse vabariigi aastapäeva kontserdi muusikaline juht on Mihhail Gerts. Ettekandele tuleb näiteks Eduard Tubina neljanda sümfoonia finaal. "Üks kõige helgemaid ja ilusamaid orkestriteoseid, mis on kunagi Eestis kirjutatud," arvab Gerts.

Vabariigi aastapäeva kontserdid ei piirdu tavaliselt ainult orkestraalse muusikaga. Nii sõnas Gerts, et 24. veebruaril tuleb lisaks Tubina loomingule ettekandele ka teoseid teistest muusikažanritest. Näiteks võib kuulda elektroonilist muusikat.

Gerts mainis, et kontserdi jaoks pidid nad jälgima konkreetset kava, mistõttu tuli mõningad esialgu plaanitud muusikapalad kõrvale jätta, sest ajalised piirangud olid ranged. Küll aga saab dirigendi sõnul kuulata ilusat ja kaunist muusikat. "Seda muusikat valides oli minu soov, et ta oleks helge, mitmekülgne ja ta tooks kergust ja rõõmu meie igapäevaellu."

Lavastaja Jüri Naela sõnul on aastapäeva kontserti omamoodi keeruline üles seada. Kui teatrietendusi luues oskab Nael enamjaolt hinnata enda sihtrühma, siis antud projekti puhul on publikut keeruline ära arvata.

"Ikkagi antakse sulle täiesti vabad käed ja see on sinu südametunnistuse küsimus, mida sa sellega peale hakkad," rääkis Nael aastapäeva kontserdi lavastamisest. Kuigi eelseisvast kontserdist ei tahtnud lavastaja palju rääkida, avaldas ta siiski, et etenduse tuumaks on inimene kui küsiv fenomen. "Inimene, kes alati küsib," täpsustas Nael. Nael mainis, et kuigi suuri küsimusi visatakse kontserdil õhku mitmeid, siis nendest aru saavad kõige paremini aga eestlased ise.

Kuna publikut saali ei tule, pannakse Naela sõnul põhirõhk televisioonile. "Oleme saanud teha puhast telesaadet," sõnas ta ja lisas, et see on väga erinev tavapäraste kontsertide otseülekannetes. Nii saab tehnika abil juba eelnevalt luua näiteks midagi sellist, mis toimib huvitavalt televisiooni vahendusel. "See on hoopis teine keskkond ja me üritame sellest ära kasutada nii palju kui võimalik."

Küll aga avaldas Nael, et kontsert on tema jaoks juba etteruttavalt väga emotsionaalne. "Minu jaoks on see väga emotsionaalne, sest ta kuidagi praegusel hetkel puudutab midagi väga olulist."

Vabariigi aastapäeva kontserdi saab ETV vahendusel jälgida 24. veebruaril kell 18.40.