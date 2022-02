TUJA 2022 | Tidi&Bande loodab muusikaga kellegi elu paremaks muuta

Tidi&Bande on kollektiiv, mille juht on laulja ja laulukirjutaja Karoliine-Lisette Kõiv ehk Tidi. Ansambel toob lavale siiralt ilusat ja kihilist muusikat.

Ansambel sai alguse esimese pandeemialaine ajal, mil Tidi taipas kodus istudes - kas nüüd või mitte kunagi. Nii saigi usaldusväärsetest sõpradest kokku bande, kellega otsida eetilist esteetikat ja mängida muusikat, mis kuskil kunagi muudaks kellegi elu paremaks.

Tidi&Bande loomingu õhkkond on jutustus öistest eluviisidest, valusatest mõtetest ja päriselu igapäevasest ilust. Laulude sõnad on kirjutanud Tidi ise ning lauludes kuuleb ka Hando Runneli ja Marie Underi lüürikat. Bändi muusika peegeldab autori sisemist soovi olla noor muusik eelmise sajandi kuuekümnendatel.

Veebruaris ilmus Tidi&Bandel debüütalbum "Hommikpäevõhtuöö", mis viib kuulaja emotsionaalsele rännakule, nagu möödukski muusika saatel üks hommik, päev, õhtu ja öö. Albumi helipilt on mitmekesine - kuuleb nii keelpilliarranžeeringuid, psühhedeelset kitarrimängu kui ka linnulaulu. Bande muusikat on mõjutanud artistid nagu Fleet Foxes, Mari Kalkun, Ewert & The Two Dragons, Jason Mraz ja Nick Drake.

Tidi suurimaks muusikaliseks eeskujuks on kurikuulus Frank Zappa, kelle põhimõtetest lähtuvalt teeb ansambel kogu oma produktsiooni ning muusika levitamiseks vajaliku töö ise. Seetõttu on tegemist tõeliselt iseseisva artistiga.



Tidi&Bande koosseisu kuuluvad: laulja ja pianist Elsa Nagel, laulja ning viiuldaja Marta Külaots, kitarrist Kaur Einasto, kontrabassist Martin Kullamaa, trummar Kristjan Tenso ning laulude autor ja seadja, laulja, viiuldaja ning kitarrist Karoliine Kõiv ehk Tidi.



TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 40. korda 8.-12. märtsil.