EiK avaldas muusikavideo loole "TEAD"

"Plaanis oli luua pigem lihtsa süžeega lühifilm kui klassikaline muusikavideo," kirjeldas EiK ja selgitas, et seda valmistades püüti lähtuda ülejäänud plaadi kujunduslikust stiilist, kasutades Skandinaavia draamadele sarnanevaid jahedaid värve ja teralist pilti.

Video peaosas mängib Hardi Möller EMTA lavakunstikooli 30. lennust, kes kannab terve klipi vältel endaga kaasas potitaime, mis sümboliseerib laulu sisus väljenduvat mõtet inimeste muutlikkusest, meeldetuletusest, et ühel päeval võib ka tugevaim tunne jääda kaugeks.

Lugu "TEAD" valmis laulja ja laulukirjutaja Maris Pihlapi viisile algselt juba 2018. aastal, hiljem lisandus pikalt oma aega oodanud projekti ka kitarrist Mattias Tirmaste ning kui uue plaadi ilmumine oli viimaks kindel, hakkas EiK ka kohe mõlgutama mõtteid sellele video filmimisest.

Möödunud sügisel üles võetud kaadrite operaator on Jasper Soomer, neid toetavad mustvalged pildid jäädvustas fotograaf Mia Tohver, kes on ühtlasi ka "uduvaiba" kaanepiltide autor ning video stilist. Video produtsent on Sten Toom, originaalsed kirjatüübid kujundas selle jaoks disainer Andree Paat. Erinevates rollides aitasid projekti valmimisele kaasa EiKi lennukaaslased BFM-ist: Kristen Aigro, Dohyun Kang, Sofiya Babiy ja Ralf Schneider.