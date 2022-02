Lydia Rahula: eeskuju on see, mis kasvatab

Koorijuht Lydia Rahula on aastate jooksul aru saanud, et õpilasi kasvatab ja arendab enim see, kui ise neile eeskujuks olla.

"Eeskuju kasvatab, see on kõige tähtsam. Kui proovi või tundi tulen, siis olen alati varakult kohal, kunagi hiljaks ei jää. Poisid peavad teadma, et kui nad tulevad tundi, siis see on püha," rääkis Lydia "Ringvaates".

Maast madalast peale on ta oma poistekoori lauljaid õpetanud olema viisakas, ütlema tere ja teinud selgeks muidki kombeid. "Nigulistes tegime iga neljapäev proove ja seal olid toredad tädid, kes ütlesid, et jalamatt on juba nii ära kulunud, sest ma ütlesin poistele, et nad alati jalad puhtaks nühiks," sõnas Lydia. Sealt tuligi kogemus, et kogu aeg tuleb lastele korrutada seda, mis on tähtis. "Täna ma tulin koolist ja üks teise klassi poiss hoidis mult ümbert kinni, kallistas ja ütles, et sa oled nii armas. Ma lihtsalt heldin. Poisid on oma hingelt väga õrnad."

Poeg Tomi Rahula peab ema nooruslikkust üdini positiivseks. "Ta on ääretult sportlik ja tema energiat jätkub pikaks ajaks. Mu enda laps, ema lapselaps on samasugune energiapomm. Ma saan aru, kust on pärit minu Rubi energia ja elavus," ütles Tomi.

Tema sõnul on lastega töötamine tänuväärt. "See on auväärt asi, et inimesed seda suudavad ja viitsivad. Müts maha. Sest sa teed iga päev üht ja sama tööd," sõnas Tomi ja lisas, et ema oskab väärtustada seda, et üks on vanem ja teine noorem, ent ei vaata õpilasele kuidagi ülevalt alla.

"Koolis ja kooris peab laps õppima keskenduma. Sa pead olema nagu papagoi, rääkima üht ja sama asja ja laduma vundamenti. Lõpuks saavad õpilased selle vundamendi pealt edasi minna," rääkis Lydia.

Dokumentaalfilm Lydia Rahulast jõuab ETV ekraanile 24. veebruaril kell 21.20.