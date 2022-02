Mööblidisainer Marko Ala: disain on palju laiem kui ühe tooli joonistamine

"Eesti disain on väike, aga tubli," ütles disainientusiast Piret Mägi saates "R2 Pulss". "Meil on Eestis palju väikseid ja suuremaid ettevõtteid, omal käel toimetavaid brände. Suuresti tulevad ühiskonnas esile need tooted, millega tegeletakse ja disainerid jäävad rohkem justkui tagaplaanile," sõnas Mägi. Selleks, et valdkond ei jääks liialt toote- või kaubandusekeskseks, tahab disainerite liit valdkonda laiemalt tunnustada. "Eesmärk on tutvustada tegijaid ja disainiharidust, et disain ei jääks eluvõõraks või kaubanduse reklaamteadete varju."

Eesti mööblitootja Oot-Oot Stuudio asutaja Marko Ala peab parimaks tunnustuseks seda, kui tema kliendid ta tööd hindavad. "Üks asi on see, et ootad tunnustust ja tähelepanu väljapoolt, aga disaineri jaoks on äärmiselt oluline see, mida sa teed ja mis on selle praktiline väljund. Kõige paremat tagasisidet saadki neilt, kes disaini kasutavad," rääkis Ala.

Oot-Oot Stuudio tegeleb pehmemööbli ja voodite disainimisega. Ala jõudis selleni praktilistel kaalutlustel. "Ma olen lõpetanud Tartu kunstikooli ja juba siis kohtusin oma tänase kolleegi ja äripartneri Joonas Torimiga. Meil oli mõlemal suur huvi disainimaailma vastu. Kui kool läbi sai, siis üks kümmekond aastat tagasi läksime selles suunas, et loome ise omale ettevõtte," sõnas mees.

Kui disainer tegeleb samal ajal ka ettevõtlusega, siis paratamatult tuleb teha kompromisse – tegeleda on vaja ka muuga kui ilusate kavandite, visandite ja prototüüpidega. Ala sõnul on tähtis leida tasakaal. "Mina kui loominguline inimene tunnen rahuldust sellest, kui saan oma loovust realiseerida. Disain on palju laiem kui ühe tooli joonistamine. Ettevõtte disainimine on samamoodi loovtöö, see on ka koht, kus saan end välja elada," ütles Ala.

Oot-Oot on laienenud ka Soome ja nende tooteid müüakse Saksamaal ja mujalgi. Eestlastest kliendid tõdevad Ala sõnul, et Eesti disaini kvaliteet on kasvanud. "Inimesed on meile külla tulles väljendanud, et soovivad Eesti asja. On ka neid, kes tulnud mõttega, et tahavad Eesti disaini toetada, et see saaks veel kasvada. Seda tunnetab selgelt ja see on tore," rääkis ta.

Piret Mägi sõnul on suur vastutus panna püsti oma tootmine, tegeleda ekspordi ja logistikaga. "Disain ei ole ainult toode, ärgitame nägema seda laiemalt," sõnas Mägi. Eesti Disainimaja poodi ja esindusruumi ongi disainerite liit kutsunud külla disainerid, et inimestel õnnestuks neid näha ja nendega vestelda.