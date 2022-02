Kokk Aldur Soosalu vabariigi aastapäeva toidulauast: must leib peab olema!

Sel nädalal tähistab Eesti 104. aastapäeva. Vikerraadio hommikuprogrammis oli külas Eesti peakokkade ühenduse liige chef Aldur Soosalu, kellega tuli juttu iseseisvuspäeva toidulauast. Soosalu leiab, et ühelt õigelt pidupäeva laualt ei tohiks puududa must leib, ent võimalus tuleks kindlasti anda ka taimsetele valikutele.

"Igal inimesel on omad eelistused," tõdes Soosalu, kelle sõnul on keeruline anda ühte ja universaalset vastust küsimusele, mis peaks pidulaual olemas olema. Küll aga leiab Soosalu, et laualt ei tohiks puududa must leib.

Samuti on kokk seisukohal, et pidupäeva toidukorrad võiksid olla võimalikult eestimaised ning sealhulgas tasub kindlasti soetada ka kodumaiseid tooteid. Nii tasub näiteks põigata turule või soetada väiketalupidajate saaduseid.

Soosalu sõnul tasub ära kasutada ka enda kodus peituvad varud. "Kasutada ära kõik oma marineeritud asjad, hapendatud asjad," leidis kokk.

Aastate jooksul on eestlaste pidulaud muutunud mitmekesisemaks. "Ei ole ainult kiluvõileib, vaid tehakse ka uhkemaid salateid," selgitas Soosalu ja lisas, et olulist rõhku pannakse ka toitude kaunistamisele. Kui õhtusöök on pidupäeva olulisim osa, ei tasuks selle kõrvalt unustada ka muid toidukordi.

Selleks, et inimesed iga aasta 24. veebruaril samasugustest toitudest ära ei tüdineks, leiab Soosalu, et toidulaua värskendamiseks on mitmesuguseid võimalusi. Nii ei pea tema sõnul midagi keelama hakkama, vaid leidma uusi ja huvitavaid lahendusi. Näiteks pakkus kokk välja, et vürtsikilu ei pea kasutama ainult võileival, vaid teistest toidukultuuridest inspiratsiooni ammutades saab kilusid kasutada ka omapärase bruschetta valmistamisel. "Võimalusi on väga palju."

Võimaluse võiks anda ka taimsele

Soosalu sõnul saab pidupäeva toidulauale uuendust tuua ka taimsete roogade näol. "Meil on siin väga palju köögivilju, mis on nii-öelda kasutamata," ütles kokk ja avaldas, et Eestis kasvab edukalt näiteks mustjuur ning maapirn, mis sobiksid toidulauale ideaalselt.

Samuti on olemas ka mitmesuguseid taimseid alternatiive, millega annab lihatooteid asendada. "Valikuvõimalust jagub," rääkis Soosalu, kes ka ise on taimetoitlusega aktiivselt tegelenud.

Üleminek lihatoitudelt taimsele ei pea koka sõnul aset leidma üleöö. Alustada tasub väikeste sammude haaval. "Võiks lihtsalt tarbida mõistlikult," leidis kokk, kelle arvates tuleks esmapilgul vaadata enda päevaseid toitumisi. Nii soovitas ta asendada ühe toidukorra ainult taimsete valikutega.