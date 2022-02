Viis eestlast jõudis astronaudiks kandideerimisel teise vooru

"Astronaudiks kandideerimise sõel on halastamatult tihe. Kokku ligi 22 500 kandideerinust kutsuti teise vooru 1361 kandidaati. Lõpuks jääb alles ainult kuus karjääriastronauti, kes võetakse ESA-sse tööle ja umbes 20 projektiastronauti, kes moodustavad reservi," rääkis EAS-i Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras ning lisas, et viis eestlast on endiselt konkurentsis.

Võõrase sõnul kutsutakse teise vooru jõudnud kandidaadid ESA-sse psühholoogilisele testimisele. Need, kes läbivad edukalt kõik valikuetapid, kutsutakse värbamisintervjuule, mida viib läbi ESA juht. Uute astronautide valik avalikustatakse eeldatavasti 2022. aasta sügisel.

Suurem astronautide vajadus tuleneb nii ESA kui ka NASA plaanidest uute mehitatud kosmosemissioonide käivitamiseks ning uued astronaudid hakkavad tööle koos olemasolevate ESA astronautidega. Tegemist on esimese korraga, kus Eesti kodanikud saavad astronaudiks kandideerida.

Kõikide kandideerijate hulgas oli naisi 24 protsenti, Eestist kandideerijate hulgas aga 38. Sellega oli Eesti naiskandidaatide osakaalu järgi kõikidest liikmesriikidest esimesel kohal.

ESA astronaudiks kandideerimine avanes 31. märtsil 2021 ja sulgus 18. juunil. See tähistas agentuuri esimest üleskutset uute astronautide saamiseks enam kui kümne aasta jooksul. Lisaks oli see esimene kord kui kandideerima kutsuti ka füüsilise puudega inimesed.

Euroopa kosmoseagentuur (ESA) loodi 1975. aastal, et kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja tagada, et kosmosesse tehtavad investeeringud tooksid kasu Euroopa ja kogu maailma kodanikele.