Galerii: esilinastus dokumentaalfilm dirigent ja muusikaõpetaja Lydia Rahulast

Lydia Rahulat elutöö on Tallinna Poistekoor, kus tema taktikepi all on härrasmeesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse.

"Päris suur hulk Eesti meestest on tänu temale palju paremad mehed," ütleb filmis dirigent Siim Aimla, kes laulis Rahula käe all RAM-i poistekoori ettevalmistuskooris. Nende meeste seas on ka paljud tänaseks tuntud lauljad ja muusikud nagu Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Uku Suviste, Artjom Savitski, Mikk Saar ja muidugi ka Lydia poeg Tomi Rahula.

Tundub uskumatu, et Lydia käib kaheksandat aastakümmet, ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast. Kogu meeskond on filmimise ajal tõdenud, et Lydia Rahula puhul on vanus ainult number. "Tema jaoks pole mingi probleem koos poistega maha pidada üks jalgpallimatš või kõndida laulu- ja tantsupeorongkäik läbi kaks korda järjest. Just sellist Lydiat me näitamegi. See on heas mõttes härrasmeeste vabriku entusiastliku juhi portree, mis pakatab energiast ja särast, mida ei saa jagamata jätta," kommenteeris filmi autor Kaidi Klein.

Õpetajana on Lydia oma alast vaimustunud ning nakatab sellega ka teisi. Samas on ta väga range, tema tundides ja kooriproovides kehtivad kindlad reeglid. Lydia on üks kummaline sümbioos juhist ja edukast juhtimise stiilist, olles samal ajal tavaelus üpriski tuulepea. Tasakaalustavaks jõuks naise elus on teda kahe jalaga maa peal hoidev ja hoolitsev abikaasa Tõnis.

Filmi produtsent ja Rahula endine õpilane Tallinna 21. koolis, Eero Nõgene on veendunud, et Eesti kultuuriloo seisukohalt väärib Lydia elu ja töö jäädvustamist, et sütitada ka tulevasi põlvkondi õpetajaid ja koorilauljaid.

Filmi kulmineerub XXVII laulupeoga "Minu arm" 2019. aastal. Lydia pabistas hirmsasti, kuigi see on tal juba 13. kord laulukaare all dirigendipulti astuda. Vaataja saab osa sellest, mida elab emotsionaalselt ja ka füüsiliselt läbi üks dirigent Eesti rahva suurimal peol.

Dokumentaalfilm "Lydia" esilinastub ETV-s neljapäeval, 24. veebruaril kell 21.20.