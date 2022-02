Suri ETV "Vaata kööki" saatejuht Lilian Kosenkranius

1930. aastal sündinud Kosenkranius töötas Tallinna moemajas ja ajakirja Siluett peatoimetajana. 1971. aastal jõudis eetrisse tema juhitud telesaade "Vaata kööki".

"Vaata kööki" oli ETV eetris aastatel 1971-1990 ning televaatajani jõuti 700 saatega. Pärast saatesarja lõppu taandus ta avaliku elu tegelase rollist.

Ennast on Kosenkranius iseloomustanud elurõõmsa inimesena. "Ma olen optimistlik inimene: igast olukorrast on võimlik leida väljapäis. Mulle meeldib, kui mul on palju sebimist, palju tööd, mida rohkem, seda parem. Oma muresid

ma teistele kurta ei armasta," on Kosenkranius intervjuus Rahva Häälele väitnud.

Küll aga on 700 "Vaata kööki" episoodist säilinud ainult mõned üksikud. Seda seetõttu, et tolleaegne tehnika polnud niivõrd arenenud, et kõik materjal salvestada.

"Vaata kööki" üks episood