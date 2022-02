Inger andis välja uue singli "Who I Really Am"

Pärast paariaastast pausi on Inger taas muusikat jagamas. Artist avaldas värske poploo pealkirjaga "Who I Really Am", mis on esimene singel tema aprillis ilmuvalt debüüt-EP-lt "Higher Self".

"Ajal, mil esinemisi oli vähem, otsustasin energia suunata kirjutamisse, et lisaks laulmisele end just selles vallas rohkem proovile panna. Kindlasti mängis siin ka rolli toonane tunne, et senine helikeel ei peegelda seda, kus endaga olen, ning huvi oli ka veidi teiste soundidega katsetada," kommenteeris muusik oma viimaseid aastaid.

Inger lisas, et äsja ilmunud singel "Who I Really Am" on hea indikaator andmaks aimu, kuhu laulja loomevallas liikumas on. "Olen end alati popžanris koduselt tundnud, kuid mõistsin, et kollaste sokkidega Inger ei peegelda ei tüpaažilt ega loomelt seda, kuhu isiksusena kasvamas olin. Seetõttu on ka uus singel küll varasema popikuue säilitanud, kuid kannab endas ühtlasi house'likku vimkat."

Artist sõnas, et "Who I Really Am" räägib eemal oldud aastatel saadud õpetlikest kogemustest ning sellest, mis tunne on päriselt endaks kasvamine ja enesele lähemale jõudmine.

"Kasvamine ning õppetundidest õppimine ja enda emotsioonidega tegelemine on selline ilu ja valu kombinatsioon, mis on aga äärmiselt vajalik selleks, et mõista, kes ma siis ikkagi olen," avas laulja singli tausta.

Ingeri viimane soolosingel "Playing games" ilmus 2020. aasta mais. Vahepealsete aastate jooksul on laulja kätt proovinud Koolitantsu saatejuhina, asunud Tallinna ülikooli rekreatsioonikorraldust tudeerima ning tegi äsja ka debüüdi Eesti Laulu žüriipingis.

2022. aasta aprillis ilmub Ingeri debüüt-EP "Higher Self".

