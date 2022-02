Clean Bandit andis välja uue tantsulise singli "Everything But You"

Briti elektroonilise muusika kollektiiv Clean Bandit avaldas koos rootsi räppari A7S-ga uue singli "Everything But You".

Singli näol on tegu energilise tantsumuusika looga, mille autorite seast võib leida tuntud hitimeistrid, nagu näiteks Plested, Franklin ja Tom Grennan.

Loole ilmus ka animeeritud lüürikavideo, mille lõid poola animaator Kuba Socha ja Rita Zimmermann.

"Everything But You" on bändi selle aasta esimene singel ning see järgneb nende 2021. aasta albumile "Higher".

Clean Bandit on briti elektroonilise muusika ansambel, mis loodi 2008. aastal Inglismaal Cambridge'is. Mitmed nende lood on jõudnud Suurbritannia muusikaedetabelite esikümnesse. Ansambli tuntumate lugude hulka kuuluvad singlid, nagu näiteks "Symphony", "Rockabye" ja "Solo".