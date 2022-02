Piip ja Tuut teenetemärgist: see medal peaks minema meie lastele

"Suu on olnud naerul terve päeva," sõnas Männimäe, kelle sõnul ei saanud ta esmapilgul aru, miks mitmed tuttavad järjest õnnitlema kippusid. Toomas Trossi sõnade kohaselt ei suutnud ta esialgu uudist uskuda.

"Nagu oleks sünnipäev," nõustusid nii Männimäe kui ka Tross, sest telefonile saabub neile pidevalt õnnesoove. "Tunne on niisugune, et oleks esietenduse järgne vabanemine," kirjeldas Tross enesetunnet.

Männimäe ja Trossi arvates pälvisid nad presidendilt auväärse ordeni oma tegude eest teatrimaastikul. Nende loodud Piip ja Tuut teater on inimesi lõbustanud juba aastaid. Küll aga pole Tross ja Männimäe klounideks hakanud üleöö, vaid läbisid vastavad õpingud Taanis. "Kõik, mis juhuslikult juhtub, on täpselt õigesti," sõnas Tross.

"Me ise loome neid uusi võimalusi kogu aeg," ütles Männimäe, kelle sõnul ei ole nad üksteisest veel ära tüdinenud, sest lisaks teatrilava jagamisel on nad ka päriselus paar.

Kui varem tegi Piip ja Tuut teater lavastusi peamiselt lastele, on nüüd repertuaari jõudnud ka mõned etendused, mis on suunatud vanemale publikule. "Ega me sealt täiskasvanute maailmas pole ära läinud," tõdes Männimäe.

"Tegelikult on see ikkagi väga uhke tunne," sõnas Männimäe. Küll aga pole teenetemärk näitlejate sõnul kindlasti lihtsalt kätte tulnud. "Mingisugust hinda me oleme selle eest ikkagi maksma pidanud," rääkis Männimäe ja lisas, et kõige karmimaks hinnaks on ilmselt kujunenud enda laste omapäi jätmine. "Tegelikult see medal peaks minema meie lastele."

Küll aga leidis Tross, et kuna teenetemärgi said nad Männimäega siiski teatri eduka arendamise eest, kuulub see medal ühtlasi ka publikule.