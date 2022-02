"Ringvaade" üllatas teenetemärkide saajaid Anne Reemanni ja Juta Oleskit

Tallinna linnateatri näitleja Piret Kalda sõnul on Anne Reemann suurepärane näitleja, ent samuti peab imetlusväärseks, et Reemann on suutnud abielus olla Elmo Nüganeniga. "Ega see ka kerge ei ole," naljatles Kalda.

Kalda sõnul on tal Reemanni üle ääretult hea meel, kuid samas pani teenetemärk teda mõtlema, et kas tõesti ollakse juba sellises eas, et vabariigi president peaks ordeneid jagama. "Väga noortele inimestele neid ei anta. On jälle meeldetuletus, et on jõutud mingisugusesse eluetappi."

Kalda ja "Ringvaade" palusid Reemannil tulla õigeks ajaks kogunemispaika. Lisaks neile ühines üllatusega ka Linnateatri pikaajaline saaliadministraator Juta Olesk, kellel oli au anda Reemannile lilled.

Üllatus oli Reemannile ootamatu. "Oleks teadnud, oleks natukene nägu värvinud," naljatles näitleja. Õnnesoovid saatis telefonitsi teele ka Reemanni tütar Netti.

Küll aga ei piirdunud "Ringvaade" ainult Reemannile üllatuse valmistamisega, vaid selgus, et presidendilt on valgetähe teenetemärgi pälvinud ka saaliteenindaja Olesk. "Ma räägin, see inimene peab saama vapruse eest märgi!" oli Reemann Oleski üle rõõmus. "Üllatuste üllatus," oli Olesk uudisest hämmingus.