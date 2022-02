Noep tähistab debüütalbumi valmimist kontserdiga

Eesti muusikaauhindadel nii aasta debüütalbumi kui ka aasta albumi võitnud Noepi debüütalbum "No Man Is An Island" nägi ilmavalgust eelmise aasta novembris. 21. aprillil tähistab artist albumi valmimist kontserdiga Alexela kontserdimajas.

"Tegemist on minu esimese istuva kontserdiga, mistõttu saab see olema üsnagi erinev minu tavapärasest kontserdist. Siiani enamasti kuuldud "kütte" asemel saab kuulda vähe sügavamat lähenemist muusika helipildile ning loo jutustamisele," kirjeldas Noep kontserdi visiooni.

Üritus leiab aset Alexela Kontserdimajas ning lavale astutakse laiendatud koosseisus – seda nii instrumentide kui ka vokaalide näol. ""No Man Is An Island" albumi lood toetuvad suures osas klaverile ning gregoriaanlikele taustavokaalidele. Sellist tüüpi kammerliku kontserdi ettekandmiseks on Alexela perfektne kontserdikoht," lisas Noep.

Esitamisele tulevad juba nii raadiotest tuntud singlid "Kids", "Head Out Of The Water", "Differences", albumi nimilugu "No Man Is An Island" kui ka kõik teised plaadil kõlavad lood.

"Sellele albumile õnnestus mul peita palju detaile ja kõlalisi koosluseid, millega olen väga rahul. Loodan, et kontserdil õnnestub seda kõike esile tuua ning juhtida tähelepanu detailidele, mis esmasel kuulamisel võivad tähelepanuta jääda."

Plaadi andis Noep välja koostöös Warner Music Balticsiga ning saksa plaadifirma Humming Recordsiga.

Kontsert toimub 21. aprillil algusega kell 19.

Kuula Noepi albumit "No Man Is An Island" siit: