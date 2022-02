Pille-Riin Karro: salvestan endale olulised lood kõvakettale

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" jagasid endale olulist muusikat Pille-Riin ja Kersti Karro. Naisterahvad tõdesid, et nende muusikavalik võib varieeruda seinast seina, ent endale olulise muusika on Pille-Riin talletanud kõvaketastele või hoopis CD-plaatidele.

Saatesse palus saatejuht Kaisa Potisepp valida emal ja tütrel välja neli lugu, mis on neile eluteel eriliselt meelde jäänud.

Kuigi ka Pille-Riin on ka Raadio 2 saatejuht, tõdes ta siiski, et emaga koos ühes saates üles astuda on tema jaoks uus kogemus. "See on väikest viisi unistus," ütles Pille-Riin.

Kultuur ja muusika mängib mõlema naisterahva elus tähelepanuväärset rolli. Nii on Pille-Riin terve oma elu olnud mõjutatud muusikast. Kaasa on ta teinud tüdrukutebändis IceCream ning hetkel loob uut muusikat artistinime Ellipi alt. Ema Kersti töötab igapäevaselt teatrist ning tõdes, et muusika on teda saatnud terve elu.

Ema Kersti sõnade kohaselt ei osutunud nelja loo valimine väga keeruliseks ülesandeks. "Need on tõesti väikesed killukesed minu elust." Küll aga ei tulnud lugude valik sama edukalt Pille-Riinil.

Nii avaldas Pille-Riin, et kogu muusika, mida ta on oma elu jooksul kuulanud ning vähegi oluliseks pidanud, salvestab ta kõvaketastele. Saatesse vajalike lugude otsimiseks pidi ta need läbi kuulama. "Mõtlesin lugudele, millega seoses on mul midagi rääkida," sõnas Pille-Riin ja lisas, et kindlasti ei ole tegemist muusikapaladega, mis on tema elu olulisel määral muutnud. Pigem on tegu lihtsalt nostalgiliste mälestustega.

Lugude tutvustamisega tegi algust ema Kersti, kelle valikust kõlas esimesena Valeri Leontjevi singel "Pöörlevad plaadid". Kuna Kersti lapsepõlv möödus Nõukogude Liidus, mõjutas see oluliselt ka tema muusikamaitse kujunemist.

"See oli muusika, mida mina sain kuulata, mitte see, et sa tahad kuulata, vaid see on ainukene, kui sa tahad muusikat kuulata.

Ema valik oli Pille-Riinile üllatav, kuna ema pole tütrele oma nooruspõlve muusikat väga palju tutvustanud. "Ma olen põnevil, et mis sealt veel tuleb," oli Pille-Riin ootusärev.

Pille-Riini soovinimekirjast kõlas esimesena Jamiroquai lugu "Too young to die". "See on üks neist plaatidest, mis mu autos kindlast mängib," ütles Pille-Riin, kelle sõnul ei tohiks tema valik emale üllatusena tulla.

"Ta on pioneer sellele, kuidas lauluvorm ei pea alati olema kindlat moodi," iseloomustas Pille-Riin Jamiroquai loomingut. Nii andis lugu ka Pille-Riinile inspiratsiooni, et kõiki asju ei pea alati tegema nii nagu ühiskonna poolt tavapäraseks on kujunenud.

Tütar on sütitanud ka emas Jamiroquai armastuse. Nii meeldib Kerstile uudistada taaskasutatud asjade ja riiete poes, kust ta meelsasti otsib endale ka CD-plaate. Otsingute käigus on temaga poest kaasa tulnud ka mitu artisti plaati.

Kersti valikust tuli järgmise loona ettekandele Louis Armstrongi ja Ella Fitzgeraldi "Summertime". Tegemist on Kersti arvates looga, mis on ajatu. "Sellised pärlid –need on väärt teistele tutvustamist!"

"See on täiesti teistmoodi midagi," rääkis Pille-Riin etteruttavalt Jenna G laulust "Quick love". Lugu on Pille-Riini saatma jäänud tema hilisest teismeeast. Loo teeb Pille-Riini jaoks omapäraseks selle konkreetne rütm, mis vaheldub ilusate harmooniliste kõladega.

Lisaks meenutas Pille-Riin, et oma esimese singli "Let The Rain Come Down" andis ta välja koos muusik Joosep Järvesaarega ning võtsid aluseks endale just drum'n'bass muusikažanr. "Tollel hetkel ma tean, et maailmas oli ülivähe naisvokaliste, kes tegid trummi ja bassi saatele lugusid," rääkis Pille-Riin ja lisas, et Jenna G oli sel ajal valdkonna üks tipptegijaid. "Mingil hetkel oli ta mulle väga suur eeskuju ja teenäitaja."

Ema valikust tuli veel esitusele Pink Floydi lugu "Money". Üllatust valmistas see jällegi tütar Pille-Riinile, kes pole kordagi märganud, et ema kuulaks rokkmuusikat.

Pink Floyd viis ema Kersti oma mälestustes tagasi ülikooliõpingute juurde Viljandis, kus tema diplomilavastuses kõlas just antud ansambli muusika. Nii pani ta enda lavastuses kokku Friedebert Tuglase novelli "Popi ja Huhuu" ning Pink Floydi. "Ta töötas ääretult hästi," selgitas Kersti.

Pille-Riini eelviimase valikuga liikus saatekuulaja tagasi 2006. aastasse, mil tütar reisis koos isaga Kambodžasse. Tegemist oli isa ja tütre esimese reisiga, ent Pille-Riini sõnade kohaselt olid nii isa kui ka tema väga kangekaelsed, mistõttu osutus reisimine oodatust vaevarikkamaks.

Küll aga rääkis Pille-Riin saatekuulajale isa ja tütre seiklusest ööbussis, mida teisisõnu kutsuti ka hotellibussiks. "Hotellist oli see väga kaugel," meenutas Pille-Riin ja lisas, et voodikohtadeks olid narivoodeid meenutavad asemed. Küll aga toimus reis öösel ning ühel hetkel peatus buss suvalisel asutamata teel. Kuigi hirm oli Pille-Riinul suur, suutis ta tundide jooksul kuulata vaid ühte ja sama laulu, mis teda rahustas. Selleks looks oli Dorniki "Drive". "Muusika on meditsiin," jõudis Pille-Riin järeldusele.

"See lugu on siiamaani minuga ja meenutab maailma kõige ilusamat riiki, kus ma üldse olen käinud."

Ema Kersti viimase loona kõlas tema tütre Pille-Riini ehk artistinime Ellipi lugu "Square One".

"Olen oma tütre üle väga uhke ja ma olen tema muusika üle väga uhke," rääkis Kersti. Tütre loomingus peab Kersti oluliseks meeldejäävust ja põnevuse tekitamist kuulajas. "Sul pole õrna aimugi, kuhu see lugu võib keskel minna ja millega ta võib lõppeda."

Saate lõpetas Pille-Riini soovinimekirjast kõlanud lugu "Ignition (Remix)". Loo valis Pille-Riin saatesse seetõttu, et kunagi oli ema Kersti väitnud, et tegemist on tema lemmiklooga.