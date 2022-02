ERR vahendab vabariigi aastapäeva pidulikke meeleolusid kõigis kanalites

24. veebruari otseülekanded



Kell 7.30 Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni

Otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Vikerraadio, Raadio 4 ja ERR.ee portaal.

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne riigikogu esimees Jüri Ratas. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. ETV-s vahendab sündmust Taavi Eilat.

Kell 9 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

Otseülekannet vahendavad ETV, ETV+ ja ERR.ee.

Tseremoonial Tallinnas Vabaduse väljakul esineb kõnega peaminister Kaja Kallas. ETV-s kommenteerib sündmust Andres Kuusk.

Kell 10.15 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Otseülekannet vahendab ETV.

Oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kell 12 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

Otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Raadio 4 ja ERR.ee.

Paraadi võtab vastu president Alar Karis, paraadi juhatab Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. ETV-s kommenteerivad sündmust Andres Kuusk ja Kaitseväe Peastaabi väljaõppe osakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu

Kell 18.40 Vabariigi aastapäev Estonias

Otseülekannet vahendavad ETV ja ETV+, Raadio 4 pidulik programm algab kell 18.

ETV-s tähistavad Anu Välba ja Mirko Ojakivi pidulikku õhtut koos külalistega, kellega koos mõtestatakse Eestit tema sünnipäeval.

Kell 19 President Alar Karise kõne

Otseülekannet vahendavad ETV, ETV2 (viipekeelse tõlke ja subtiitritega), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4 ja ERR.ee.

Kell 19.30 Vabariigi aastapäeva kontsert

Otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio ja ERR.ee.

Kontserdi muusikaline juht ja dirigent on Mihhail Gerts ning lavastaja Jüri Nael.

Kõik vabariigi aastapäeva sündmused on järelvaadatavad veebikanalis Jupiter.

ETV eriprogramm



23.02 kell 21.40 Peaminister Kaja Kallase pöördumine vabariigi aastapäeva eel

23.02 kell 21.55 dokumentaalfilm "Pätt või pühak Raul Vaiksoo"

Tele-esilinastub portreefilm tunnustatud arhitekt Raul Vaiksoost. Raulil ei ole siiani mobiiltelefoni, ta ei juhi autot ja ta keeldub igasugusest kiirustamisest. Ometi jõuab ta alati minuti pealt nii tellijatega kohtuma, loenguid andma kui ka pöörastele väljasõitudele koos sõpradega.

Raul usub, et jumaliku puudutuse osaliseks saab vaid tööd tehes ja kui inspiratsioon peale tuleb, töötab ta mitu ööpäeva järjest. Tema projekteeritud ehitisi leiab üle Eesti ja teda on tööde eest pärjatud nii Kultuurkapitali aastapreemia kui ka Eesti Vabariigi teenetemärgiga. Piip ühes, lemmikõlu teises käes, ei seisa karismaatiline mees aga alati taevasel pjedestaalil, vaid kõnnib sageli sõgeduse ja geniaalsuse piiril. Ta on kirglik ja pühendunud, samal ajal kompromissitu ning argielus täiesti saamatu, suutmata kõige lihtsamat toitu valmistada või pangakaarti kasutada.

Režissöör ja operaator Mattias Veermets, montaažirežissöör Mirjam Jegorov, helirežissöör Kauri Lemberg, helilooja Markus Robam, produtsent Karolina Veetamm. Tootja Kafka Films.

24.02 Läbi pidupäeva "Keelekillud"

Kuidas on meie emakeel ajas muutunud ja arenenud? Millist eesti keelt võidi kõnelda kaks tuhat aastat tagasi ja millist keelt räägime täna? Muhedad keelekillud neljast erinevast ajaperioodist on valminud Eesti Keele Instituudi ja ERR-i koostöös. Näitlejad Hilje Murel, Märt Avandi, Helina Tüür, Herman Avandi. Režissöör René Vilbre.

24.02 kell 13 "Köögikodanikud. Pidupäeva eri"

Üks planeet, palju riike. Kirev maailm, millest unistada, sest reisimine on tänases maailmas kohati keerulisem, kui Marco Polo ajal. No aga reisime siis hoopis toitude ja maitsete kaudu - Ahmetiga Türki, Lal Babuga Indiasse ja Nuriyaniga Dagestani. Et kohtuda Eestis. Ilma viiruse ja hirmuta. Koos köögikodanikega. Giidiks sellel teel on saatejuht Wend.

24.02 kell 16.05 etendus "Isamaa pääsukesed"

Eesti Draamateatri ja Nargenfestivali lavastus räägib loo sellest, kuidas näitering "Virmaline" otsustab tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali. Paraku nii nagu omal ajal ei viitsinud paljud mehed sõtta minna, on nüüd neid pea võimatu ka näitemängu meelitada.

Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas, kunstnik Pille Jänes, muusikalised kujundajad Tõnu Kaljuste ja Tõnis Kõrvits. Osades Ülle Kaljuste, Marta Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo, Teele Pärn, Tiit Sukk, Christopher Rajaveer, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Kark, Karmo Nigula.

24.02 kell 21.20 dokumentaalfilm "Lydia"

Tele-esilinastub portreefilm hinnatud laulupidude dirigendist ja muusikaõpetajast Lydia Rahulast, kes on lastesse muusikaarmastust süstinud juba üle viie aastakümne. Tema elutöö on siiski Tallinna Poistekoor, kus Lydia taktikepi all on meesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse. Lydia ei aja taga ainult noote, lisaks lauluoskuse treenimisele on ta neist kasvatanud ka härrasmehed. Ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast – tema jaoks pole mingi probleem koos poistega maha pidada üks jalgpallimatš. Filmi kulminatsiooniks on XXVII laulupidu "Minu arm" 2019. aastal. Mida elab emotsionaalselt ja füüsiliselt läbi dirigent Eesti rahva suurimal peol?

Filmi tootis Sterotek Film, autor Kaidi Klein, režissöör Hermes Brambat, produtsent Eero Nõgene.

ETV2 eriprogramm



24.02 kell 13 "Veljo Tormis 90. Tormis ja tuules"

Veljo Tormise 90 aasta juubeliks valminud kontsert, milles kuuleme Eesti rahvalaulu laia maailma viinud helilooja palasid.

24.02 kell 14 "Eesti kontsert 80: Juubeligala"

Eesti Kontserdi 80 aasta juubelile pühendatud galaüritusel esinesid ansambel Hortus Musicus, rahvusmeeskoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigendid Andres Mustonen, Mikk Üleoja ning Risto Joost.

24.02 kell 19.35 "Heinz Valk. Võidumees"

Kunstnik, kirjanik, Laulva revolutsiooni särav vedaja, isa ja vanaisa Heinz Valk andis oma 85. sünnipäeva puhul meeleoluka intervjuu Katrin Viirpalule. Ühiseid hetki meenutavad abikaasa Marika Valk, lapselapsed, Mait Summatavet, Signe Kivi ja paljud teised.

24.02 kell 21.35 mängufilm "Polli päevikud"

1914. aasta baltisakslaste valitsetud Eestis jõuab 14-aastane aadlitüdruk tagasi mõisa, kus pinged maad jagavate sakslaste, venelaste ja eestlaste vahel on jõudnud haripunkti. Samal ajal kui tüdruku teadlasest isa hoiab perekonda oma julma kontrolli all, peidab mõisapreili eestlasest mässajat, alguses uudishimust ja siis trotsist, andes tõuke pidurdamatule ahelreaktsioonile.

"Polli päevikud" maalib lummava, kuid kummitusliku pildi 20. sajandi algusaastate Saksamaa Keisririigi ja Vene Tsaaririigi ristumisteele jäänud ning hukule määratud ühiskonnas valitsevatest rusuvatest meeleoludest.

Režissöör Chris Kraus loob meisterliku portree inimestest, vaikselt anarhiasse ja kaosesse suubuvas ühiskonnas. Film toob vaatajani erakordse näitlejate galerii, mida juhivad noor debütant Paula Beer (Oda) ja Tambet Tuisk (Schnaps).

26.02 kell 22.30 dokumentaalfilm "Nordic Pulse"

Kus leida lootust maailmas, mis näib lõputult oma vigu kordavat? Visionäärist liider Kristjan Järvi usub, et lahendus on luua arusaamine võimalustest iseenda sees. Nii viib ta unikaalses muusikamaailmas oma orkestri rännakule, et luua võimatut. Läänemere Filharmoonikud, eri rahvustest ja eri väärtushinnangutega, pärit ka konfliktsetest riikidest, töötavad koos, jagades loomise kogemust.

26.02 kell 23.30 kontsert-saade Baltic Sea Philharmonic. "Midnight Sun"

Novembris 2019 esines rahvusvaheline orkester Baltic Sea Philharmonic oma kavaga "Midnight Sun" Budapestis. Kõlasid Edvard Griegi süit "Peer Gynt", Klaverikontsert a-moll ja Igor Stravinski teos "Tulilind". Klaveril erikülalisena Jozsef Balog. Orkestri asutaja ja dirigent on Kristjan Järvi.

ETV+ eriprogramm



23.02 kell 21.15 Peaminister Kaja Kallase pöördumine vabariigi aastapäeva eel

24.02 kell 15.20 dokumentaalfilm "Tuulte tahutud maa"

Sajandi loodusfilmiks kutsutud Joosep Matjuse "Tuulte tahutud maa" näitab Eestimaa looduse metsikut ja müstilist ilu, kus vaataja ees avanevad eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega. Mitme aasta vältel üles võetud filmis näeb ainulaadseid kaadreid erinevatest Eestimaa paikadest, sh põhjarannikult, Lahemaa rahvuspargist, Soomaa rahvuspargist, Matsalu rahvuspargist, Alam-Pedja ja Vikipalu maastikukaitsealadelt.

24.02 kell 17 mängufilm "Seltsimees laps"

Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" põhinev mängufilm räägib tundliku loo stalinistliku režiimiga kaasnenud repressioonidest, hirmust, ootusest ja lootusest. On aasta 1950, kui kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema ja viiakse püssimeeste vahel ära. Läbi väikese tüdruku silmade avaldub ühe perekonna, aga ka kogu Eesti lugu, mida saadab lapselik hirm, et just tema on ema ära viimises süüdi, sest polnud piisavalt hea.

"Seltsimees laps" on režissöör Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm. Peaosalisi, kuueaastast Leelot ja tema isa kehastavad Helena Maria Reisner ja Tambet Tuisk, teistes osades teevad kaasa Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja jpt.

24.02 kell 21.15 mängufilm "Tõde ja õigus"

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud suurfilm räägib haaravas pildikeeles Tammsaare loo uhkusest, lootusest ja tõekspidamisest, kus tõe ja õiguse otsinguil tuuakse ohvriks perekond, lähikondlased ja iseend. Peaosades säravad Priit Loog, Priit Võigemast, Ester Kuntu, Maiken Schmidt ja Simeoni Sundja. Režissöör ja stsenarist on Tanel Toom, operaator Rein Kotov, helilooja Mihkel Zilmer, produtsent Ivo Felt.

Klassikaraadio eriprogramm



Eesti Vabariigi aastapäeva nädalal kõlavad Klassikaraadios uued heliplaadid ja menukad kontserdid eesti muusikute ja heliloominguga.

Argipäeviti kell 11 tutvustavad Klassikaraadio saatejuhid sarjas "Album" uusi heliplaate. Esmaspäeval on eetris viiuldaja Renaud Capuconi ja Lausanne'i kammerorkestri mullu plaadifirmalt Warner Classics ilmunud album Arvo Pärdi loominguga. Teisipäeval kõlavad eesti heliloojate vaimulikud laulud bariton Ott Indermitte ja kitarrist Paul Danieli albumil "Sinu aeg on mu käes". Kolmapäeval esitavad eesti saksofonimuusika kuldvarateoseid ning eesti heliloojate loomingut saksofonist Rene Laur ja pianist Joonatan Jürgenson. Vabariigi aastapäeval saab kuulata Viljandi kitarrifestivali eriprojekti "Eesti loitsud", mille andis 2019. aastal välja Londoni plaadifirma Toccata. Reedel meenutatakse Klassikaraadios 50. hooaega tähistava ansambli Hortus Musicus klassikaplaati aastast 1983.

Õhtud alates kella 19-st on Klassikaraadios pühendatud erilistele hetkedele kontserdisaalidest. Esmaspäeval kell 19 saab kuulata Pärnu Muusikafestivali kontserti Eesti Festivaliorkestrilt koos maailmakuulsa Joshua Belliga. Teisipäeval on eetris lauljatari Tuuri Dede hiljutine kontsert koos Götborgi sümfooniaorkestri ja dirigent Barbara Hanniganiga. "Nyyd-muusika" toob kuulajateni klaveriduo Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunti kontserdi festivalilt Eesti Muusika Päevad. Kolmapäeval kõlavad Heino Elleri kolm sümfooniat ERSO musitseerimisel, Tõnu Kaljuste juhatusel. Vabariigi aastapäeval kannab Klassikaraadio üle president Alar Karise aastapäevakõne ning piduliku kontserdi. Reede õhtul jõuab esimest korda eesti kuulajateni Jüri Reinvere uue teose "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer" ettekanne Berliini Filharmoonikute ja Andris Nelsonsiga.

Kultuurisaate "Delta" külalised on argipäeviti kell 13.05 Eesti muusikud. Saade "Eesti interpreedid" toob kuulajateni rahvusooper Estonia kauaaegse bassi Mati Palmi loomingulise portree ning saates "Eesti heliloojad" jagab oma mõtteid äsja aasta muusikuks valitud Jüri Reinvere.

Raadio 2



24. veebruaril kõlab Raadio 2 eetris ainult kodumaine muusika. Veebikeskkonnas R2 Extra saab eesti muusikat kuulata ööpäev läbi iga päev, seda aadressil.

Jupiter

Vabariigi aastapäeva puhul pakub Jupiter taasvaatamiseks valikut filmidest, sarjadest ja dokumentaalidest, sh saatesarju "Vabadussõja lugu" ja "Hetk ajaloos", saateid "Aasta tähtsaim pidu" ja "Presidendid", dokumentaalfilme "Lipu heiskamine", "Ma elasin Eesti vabariigis", "Riigilooja August Rei" jpm.