Renita Timak presidendi teenetemärgist: see on paras ehmatus ja üllatus

"Ausalt öeldes üsna imelik tunne on, ma ei oska reageerida praegu. Ma ei tea, miks, mis puhul ja kuidas, sest ma ei ole ju enam mitu aastat töötanudki," rääkis Renita Timak, kes äsja teenetemärgi pälvimisest teada sai. "Kõigepealt on see väga suur üllatus. Paras ehmatus ja paras üllatus," ütles ta.

Timaku käe all valmis Mati Talviku saatesari "Ajavaod", mida toimetaja ka endale kõige südamelähedasemaks tööks peab. "Neid oli huvitav teha, neid oli palju ja mõned neist tulid isegi väga hästi välja. Võib-olla tänu sellele, et meil oli selline tore tiim, kui Mati oli veel tegija ja Indrek Kangur oli režissöör. See oli niisugune tore töö," sõnas ta.

Renita Timak oli ka omaaegse ETV saate "Mõtleme veel" toimetaja, kus Edgar Savisaar tegi 1988. aastal ettepaneku luua Rahvarinne. Pärast saate lõppu stuudios valminud deklaratsioonile pani allkirja ka Timak. "See oli puhas juhus, et see Rahvarinne hõigati välja saates, kus ma olin toimetaja. Siis ei olnudki muud võimalust, kui olla selles osaline," muigas Timak. "Kirjutasin küll alla, aga see oli suhteliselt kõrvalise tähtsusega seik," tõdes ta.