Poola valis Eurovisioonile Krystian Ochmani looga "River"

Poola eurolugu selgus rahvahääletuse tulemusel. Superfinaalis osalesid lisaks Ochmanile veel Daria looga "Paranoia", kes saavutas 39 protsenti rahvahääletest, ja Unmute looga "Głośniej Niż Decybele", kes kogus 10 protsenti häältest. Krystian Ochman saavutas 51 protsenti rahvahäältest.

USA-st Massachusettsist pärit laulja Krystian Ochman on võitnud ka Poola "The Voice" saate. Ta on kuulsa poola tenori Wiesław Ochmani poeg. Novembris avaldas Krystian ka oma debüütalbumi.

Poola võttis Eurovisioonist esimest korda osa 1994. aastal ja see jäi ka riigi edukaimaks osalemiseks. Edyta Gorniak saavutas toona looga "To nie ja" teise koha.

Krystian Ochman astub eurolaval üles teises poolfinaalis, mis toimub 12. mail.