Disainer Martin Lazarev püüab Brasiilia tänavaelu pildile

Disainer ja fotograaf Martin Lazarev on juba 2008. aastast elanud peamiselt Brasiilias. Saates "Hommik Anuga" rääkis ta lähemalt sealsest elust ja tänavafotograafina tegutsemisest.

Uute kogemuste jahile Brasiiliasse sõitnud disainer sattus sinna täpselt majandussurutise haripunktis, mis tähendas, et erialast tööd talle ei jagunud. Fotograafiaga tegelema hakanud Lazarevist sai juhuse tahtel pulmafotograaf ning oma fotodega jõudis ta ka ühe kohaliku ajakirja kaanele.

Lazarevi sõnul on Brasiilias tänavafotograafina hea tegutseda, kuna inimesed tahavad pildile jääda ja ei pelga. Lisaks huvitab neid blond võõramaalane, ehkki Martin pärast kümmet aastat valdab portugali keelt vabalt.

Raha Lazarev oma fotode eest ei saa, vaid teeb neid pigem enda jaoks. Põhiteenistus tuleb siiski disainitöö eest ning naerdes ütles ta, et sõbrad kutsuvad teda juba logo-Martiniks. Nii on tema käe all valminud näiteks Raadio 2 ja kino Artise logod, oma lemmikuks peab ta aga Eestimaa Looduse Fondi logo lendoravaga.