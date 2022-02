Anu Saagim ajakirja Just! juhtimisest: ma olin halb inimene

Teaduste akadeemia valis konkursi "Teadus 3 minutiga" abil välja noorteadlased, kes oma teema täpselt nii kiiresti suutsid arusaavalt selgeks teha. Üks laiapõhjalise žürii liige oli tänavu ka Anu Saagim

Sel aastal kuulusid konkursi žüriisse: teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, riigikogu liige Annely Akkermann, perearst Karmen Joller, Eesti arhitektide liidu president Andro Mänd, näitleja ning teatri- ja filmilavastaja akadeemik Elmo Nüganen, Õhtulehe ajakirjanik Anu Saagim ning kirjandusteadlane ja emeriitprofessor Rein Veidemann.

Õhtulehe TV saatejuht ja toimetaja Anu Saagim tunnistas, et oli loomulikult üllatunud, kui Tarmo Soomere talle ühel hommikul helistas ja kutsus hindama noori teadlasi. "Muidugi mul oli hea meel," sõnas ta. "Samas ma saan ka aru, et mind kutsutakse, kuna tänapäeval pole enam niimoodi, et kutsutakse väga tõsised ja üritatakse olla kuskil raamides. Seal peab olema ka seda särtsu ja ma arvan, et mina olen see pipar seal suhkrutüki sees. Et natukene värvi anda!"

Headust on vähe

Saagimi sõnul Eesti inimestel tarkust jagub, puudu jääb võib-olla hoopis headusest. Teistest inimestest hästi mõelda ja nendega hästi käituda tundub keeruline. "Kuidagi me oleme ikkagi natukene kurjad," rääkis Saagim. Enda sõnul on ka tema oma elus olnud halb inimene, näiteks ajal, kui oli ajakirja Just! peatoimetaja. "Ma olin konkreetselt halb inimene. Ma olin väga kättemaksuhimuline," jagas ta ning lisas, et see johtus asjaoludest, kus oli ise meedialt varem väga palju haiget saanud.

Saagim meenutas, et pärast Soomest Eestisse tulekut suhtus ta siinsesse kõmuajakirjandusse natuke üleolevalt ja naljatas palju. Hiljem saadi sellest aru ning hakati ka talle n-ö tagasi tegema. Lõpuks tegi see kõik väga palju haiget, kuna ette võeti ka tema lähedased.

Just! andis võimaluse keerata omakorda kõike üle võlli. Harvad polnud ka kohtukaebused, kuna inimesed polnud rahul neist kirjutatu või jälitavate paratsodega.

Karjäär läks edasi Postimehe portaalis Elu24, kus jätkus inimeste eludes surkimine ja kius, kuid Saagimi arvates päästis ta asjaolu, et Eestis pole sellise meelelahutuse jaoks piisavalt raha. "Kui ei ole raha, siis sa ju ei tee, ei viitsi lõpuks teha seda. See võib-olla rahustas mind."

Nüüd ei tarbi Saagim enam ka ise taolist ajakirjandust ning loeb vaid pealkirju.

Enda elust mitmekümne aasta jooksul ilmunud artiklitest on Anu Saagim pisaraid valanud paaril-kolmel korral, kuid siis vihastades ka hiljem kätte maksnud. "Ma ei saanud sellest väga pikalt üle. Tänaseks ma olen andeks andnud. Jälle jõuan selle kohani, et mulle tehti haiget ja mis ma siis tegin? Maksin kätte sellele inimesele, kes kirjutas minu kohta halvasti. Maksin kümnekordselt kätte." Naise sõnul tahaks ta nüüd vabadust paluda, kuid teab, et tegu oli andestamatu. "Ma ei tea, võib-olla surivoodil saan andeks."

"Hommik Anuga" on eetris pühapäeva hommikul kell 10.