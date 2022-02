68-aastane maratoonar Kalle Kiiranen teeb trenni ülepäeviti: puhkama peab ka

"Normaalne on, kui ma ülepäeviti trennis käin, ikka puhkama peab ka," ütles Kalle "Ringvaatele". Lisaks suusatamisele käib mees jõusaalis, põlvehäda tõttu koju soetatud veloergomeetergi on pidevalt töös.

Suusatama utsitas Kallet tema isa. Oma esimese treeningpäeviku sissekande tegi ta 1960. aastal, maratone on ta sõitnud nii Eestis kui ka piiri taga. Ehkki pensionieas, käib mees ka veel tööl. Suusatamine on tema sõnul aga tore harjumus. "Selle talvega on 700 kilomeetrit tulnud. Kui 1000 saab täis, siis on hing rahul," rääkis Kalle.

Sõidetud maratonide arvu ta kokku lugeda ei oskagi. "Teen seda, sest pärast on hea tunne, kohe siiralt. Alutaguse pingutuski, seal ikka pingutasin nii et kõhulihased krampis, aga õhtul oli super tunne!" sõnas maratoonar.

Nüüd seisab Kallel ees 28. Tartu maraton. Eesmärk on püsida samal tasemel võimalikult kaua. "Paremaks enam ei lähe," nentis Kalle. Näiteks 2019. aasta jäistes tingimustes sõitis mees Tartu maratoni kolme ja poole tunniga. "Esimene Tartu maraton oli 1981. aastal, siis ei olnud maratonikogemust, panin alguses minema ja lõpus oli kollane loor ees," rääkis ta.