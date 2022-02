Andreas Poom: mind inspireerib muusikat kirjutades vaimne tervis

"Mäletan, et Inglismaast saati ma kogu aeg kuulasin raadiost lugusid, mis mängiti ja mul oli väike süntesaator. Muusika hakkas mulle külge, kuigi meie peres pole kedagi, kes oleks sellega seotud," rääkis Andreas Poom "Ringvaates".

Andreas tõdes, et tal on algusest peale olnud kõrval tore tiim, kellega koos on ta saanud olla tema ise ja teha seda, mis ta tahab. "Eelmise aasta suvel ilmus mu esimene lugu plaadifirma alt, olen Smuuvi all ja nad on hästi toetavad, ma olen hästi uhke selle loo üle," sõnas ta, lisades et varem oli ta pikalt iseseisev ja koos mänedžeriga, ent plaadifirmaga koos saab ta teha ägedaid projekte ja muusikavideoid.

Reedel ilmus Andreasel ka uus singel "Pardon Me" koos Soome artisti Iloniga. "See on mu esimene duett, meil oli klapp nii hea ja ma olen nii tänulik, et see välja tuli," lausus Andreas. Singel räägib Andrease sõnul tunnetest, mis teda ka muusikakirjutamise juures inspireerivad. "Ma olen tähele pannud, et kui olen läbinud eluperioodi, kus mul oli raskusi või see oli lihtsalt tegevuste rohke, siis tuleb loomingut rohkem," ütles ta. "Mind inspireerib vaimne tervis ja elu ise, kirjutan enda kogemustest."