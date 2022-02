Torinos toimuva Eurovisiooni lavakujunduse keskmes on kineetiline päike, mis oma liikumiste ja valgusega loob põneva lavalahenduse. Lavakujunduse nimi The Sun Within viitab samuti päikesele. Artistidele avaneb suurejooneline lava, mida raamib vesi ja mille ees ilutseb Itaalia aed.

Lavadisaini looja on Francesca Montinaro, kes sai inspiratsiooni Itaaliast endast. "Kineetiline päike, mis loob suurejoonelisi liigutusi ja valgustrikke, valitseb lava ja esindab meie, itaallaste suhtumist: alati liikvel, mässumeelsed, loomingulised, vastutulelikud, kirglikud ja intuitiivsed. Me oleme need, kelle sees on päike ja see on meie viis maailmas olla," sõnas Francesca.

Eurovisiooni juhtlauseks on sel aastal "The Sound of Beauty".