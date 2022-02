Vaiko Epliku uued sugulased on kurikuulus Rummu Jüri ja laulja Thea Paluoja

"Sinu uus sugulane" võttis ette oma põlvkonna ühe viljakaima artisti Vaiko Epliku sugupuu ning avastas, et tema geenipagas on muusikalises mõttes palju mitmekülgsem, kui ta seni teadis.

Muusik Vaiko Eplik elab tänaseni Rapla külje all oma lapsepõlvekodus. Siit pärinevad Vaiko poisipõlve ilusaimad mälestused, mis ta on osavalt pikkinud oma loomingusse. Selgus, et Rapla ööbiku sugulaste seas on inimesed, kes mõjutanud nii Eesti popmuusikat kui ka üllataval kombel Vaiko enda käekäiku loomingulistel radadel.

Aga kust pärineb Vaiko muusikaline talent? Tema ema on teist põlve lüpsja ja isa oli piimatehnoloog ning mölder – esmapilgul tundub, et nii skulptorist õde Eike kui ka Vaiko on käbid, kes on kändudest õige kaugele kukkunud.

"Meie Eikega oleme kuidagi alati olnud imelikud lapsed. Nagu meie ema armastab öelda, et tema esimesed kolm last on kõik normaalsed inimesed, aga kaks viimast on kunstnikud," naeris Eplik.

Vaiko isa oli mahe tenor, kes laulis Järvamaa meiereideüleses meeskvartetis. Mõlemad vanemad on väga suured muusikaarmastajad ja isegi nende tutvumislugu sai alguse just laulukoorist.

Vaiko usub, et tema musikaalsus ja miks mitte ka iseloom on tegelikult päritud isa isalt – vanaisa Joosep Eplikut, kes oli kooliõpetaja, loodushuviline ja rahvaluulekoguja, aga mängis ka nelja-viit erinevat pilli.

"Vanaisa Joosep mängis ka kitarri ja kirjutas sellele ise lugusid. Ja ta olevat sattunud konflikti Järvamaa õpetajate seminari kollektiiviga, kui ta esitas lõpupeol enda kirjutatud kuplee kitarril," rääkis Vaiko.

Vaiko ema ema nimi oli Alma Rebel ehk inglise keeles mässaja. "Kui keegi on teinud kunagi paar korda komplimendi, et Vaiko, sa oled tõeline rebel, siis ma saan alati öelda, et ainult ema poolt. Tema oli tegelikult hiidlane ja ka väga keerulise karmi elusaatusega inimene, kes tuli lihtsalt suveks mandrile teenima. Aga kuna algas sõda, siis ta ei pääsenud enam tagasi ja ta sattuski siia Raplamaale ja kohtus siis minu vanaisa Pohla Jaaniga," sõnas Vaiko.

Vanaisa Jaan Pohla oli pärit jõukast elamisest, kuid Vaiko sõnul suutis ta oma tormilise eluga talu nii vaeseks teha, et teda isegi ei küüditatud. Saade viis Vaiko Tallinnasse kunagisele Heeringa tänavale, kus vanaisa Jaan nooruses elas, kui ta pealinnas oma uhke autoga taksot sõitis. Kui vanaisa Jaan oli omamoodi krutskeid täis mees, siis Vaikol on just sellesama vanaisa kaudu sugulane üks oma aja staartrikimees Rummu Jüri. Vaiko vanaisa Jaani vanavanaisa ja Rummu Jüri vanaema olid õde ja vend. Nende ühised esivanemad on 18. sajandil sündinud Madis ja Mari Salm.

Rummu Jüri oli justkui meie oma Robin Hood, kes röövis rikkaid mõisnikke ja aitas vaeseid. Ta oli kuulus üle Eestimaa ja temast kirjutati pidevalt ajalehtedes. Lisaks oli legendaarsel mehel harukordne anne iga kord, kui ta võimude poolt kinni nabiti, ära põgeneda või nad kavalusega üle trumbata.

Legend räägib, et Rummu Jüri põgenes isegi Toompeal asunud Tallinna lossivanglast, kui ta ronis läbi lae ning lõpuks laskus lossitornist köit mööda alla. Kuid kindlalt on teada, et lõpuks ta ikkagi sealt samast kohast, kus praegu istuvad meie parlamendiliikmed, Siberisse saadeti.

"Sellel päeval kubises terve Toompea uudishimulistest, kes kaelad õieli jälgisid arrestante, kõik tahtsid näha kanget meest, kellest rahvasuu oli teinud julge mõisnikude kimbutaja. Ja Jüri olevatki sammunud inimeste vahelt läbi, pea uhkelt püsti, ainult viimastel lahkumishetkedel kerkinud ta silmi niiske läige," ütles folklorist Marju Kõivupuu.

Kui Rummu Jüri mängis lõõtsa ja seetõttu võib eeldada, et elevant polnud talle kõrva peale astunud, siis vanaisa Jaan Pohla kaudu on Vaikol veel üks sugulane, kes on tõeliselt andekas ja inspireeriv laulja. Tagatipuks on Vaiko teda tundnud sisuliselt kogu oma teadliku elu.

Thea Paluoja, kes oli Vaiko lauluõpetaja koduses Rapla kultuurikeskuses, on talle suisa nii armas inimene, et Vaiko peres kutsuti teda teiseks emaks, teadmata et nad ongi tegelikult sugulased. Selgub, et Vaiko ema ja Thea on neljanda põlve nõod, kelle ühised esivanemad olid 18. sajandil sündinud Mart ja Kai Treimann.

"On ikka uskumatu muidugi. Inimesed võivad 30 aastat koostööd teha ja siis selgub, et nad on sugulased," ütles Vaiko. "No eks meil on palju ühist ja sarnast – impulsiivsus ja kindlasti loomingulisus," sõnas Thea Paluoja. "Eks me oleme, mina mõnevõrra rohkem, sina mõnevõrra vähem, edevad inimesed jõudnud olla," muheles Vaiko.