Troye Sivanil ilmus singel "Trouble"

Uus singel on loodud filmi "Three months" tarbeks, milles Sivan kehastab noort Florida teismelist Caleb Kahni. Linateos jälgib Kahni elu kolme kuu jooksul, mil ta saab teada, et võib olla HIV-positiivne.

"Trouble" on Sivani esimene lugu, mis järgneb tema möödunud aastal ilmunud albumile "Angel Baby". Lisaks on laulja sulest ilmunud hittlood, nagu "You" ja "Wild". Ka on ta koostööd teinud mitmete teiste tuntud artistidega, nende seas näiteks Ariana Grandega.